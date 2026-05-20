„Otwieramy nową ścieżkę”. Co porozumienie ze SITPCH oznacza dla studentów Akademii Tarnowskiej

Akademia Tarnowska zawarła strategiczne porozumienie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, otwierając nowe perspektywy dla studentów.

Dzięki tej współpracy, studenci zyskają unikalną szansę na publikację swoich najlepszych prac dyplomowych w prestiżowych, ogólnopolskich czasopismach branżowych.

Sprawdź, jak ta umowa z najstarszą organizacją chemiczną w Polsce może przyspieszyć Twoją karierę i rozwój w branży!

To porozumienie otwiera nowe możliwości studentom Akademii Tarnowskiej. Uczelnia podpisała właśnie list intencyjny ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. SITPCH, wydające najbardziej prestiżowe pisma branżowe, będzie w swoich tytułach publikować między innymi najlepsze prace dyplomowe.

- Jako organizacja branżowa, najstarsza w Polsce, bo w przyszłym roku będziemy obchodzili swoje stulecie istnienia, od wielu już lat współpracujemy z różnymi uczelniami technicznymi w kraju. Jest to kolejna z umów, którą podpisujemy i rozpoczynamy nowy etap współpracy, z Akademią Tarnowską tym razem. Liczymy, że z tej umowy wyniknie wiele dobra zarówno dla środowiska lokalnego, czyli regionu Tarnowa, ale także dla całej Polski, dlatego, że Akademia Tarnowska jest kuźnią kadr dla przemysłu nie tylko chemicznego, który my reprezentujemy, ale wiele kierunków tutaj właśnie na tej uczelni, takich jak chemia w biznesie, czy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem, czy technologią chemiczną, robotyką, automatyką, to są kierunki, które są istotne i bardzo potrzebne dzisiaj na rynku w różnych gałęziach naszej gospodarki. Bardzo się cieszymy, że to nasze doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt ostatnich lat będziemy mogli przekazać tutaj i wspólnie z pracownikami uczelni starać się, żeby absolwenci tej uczelni naprawdę byli owocem tej ziemi i żeby przynosili wiele radości nie tylko uczelni, ale przede wszystkim nam wszystkim w związku z tym, co zamierzamy wspólnie robić - mówił Jerzy Klimczak, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

SITPCH jest właścicielem najbardziej prestiżowych w branży czasopism technicznych, takich jak Przemysł Chemiczny, który istnieje na rynku już prawie 110 lat, czy czasopismo Chemik, które wydawane jest od 1948 roku. W tych czasopismach Stowarzyszenie zamierza publikować prace naukowo-techniczne przygotowywane przez pracowników Akademii Tarnowskiej, ale również najlepsze prace dyplomowe studentów tarnowskiej uczelni.

- O tą współpracę staraliśmy się od dawna. Żeby wejść do tego prestiżowego grona uczelni współpracujących nie jest łatwo, ale jest to potrzebne, żeby utrzymać wysoki poziom kształcenia, ale z drugiej strony rozwinąć więcej wektorów współpracy i możliwości dla studentów. Bez tego typu współpracy z takimi organizacjami, o takim prestiżu, nie jest to możliwe. Możemy pewien szklany sufit osiągnąć i na tym się kończy, więc to dla nas jest, w tym dniu 28. urodzin uczelni, takie trochę symboliczne otwarcie nowej ścieżki dla naszych studentów. Jesteśmy taką małą, chyba jedyną kuźnią chemików, absolwentów kierunku chemicznego z uczelni zawodowych oczywiście, sam jestem jej produktem, więc tym bardziej bliska mojemu sercu jest właśnie współpraca ze Stowarzyszeniem, i ja te możliwości po prostu dla studentów rozumiem – przekonywał rektor Akademii Tarnowskiej – Rafał Kurczab.

