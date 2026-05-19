31-latek z gminy Szczucin zatrzymany po akcji łowców pedofilów. Usłyszał zarzuty i został zwolniony

Zatrzymanie w wyniku internetowej prowokacji

W trakcie działań prowadzonych w regionie tarnowskim przedstawiciele Fundacji ECPU Polska doprowadzili do kontaktu z 31-letnim mieszkańcem gminy Szczucin. Mężczyzna miał korespondować z osobą podającą się za nastolatkę. Według ustaleń, miał on świadomość, że rozmówczyni nie ukończyła 15. roku życia, sam jednocześnie w internecie przedstawiał się jako 16-latek.

Na profilu społecznościowym organizacji opublikowano nagranie z konfrontacji z mężczyzną. W trakcie rozmowy przyznaje, że zmaga się z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, co – jak twierdzi – miało wpływ na jego zachowanie w sieci. Następnie 31-latka przekazano funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Mieszkaniec gminy Szczucin usłyszał zarzut główny z artykułu 200a paragraf drugi Kodeksu Karnego. Artykuł ten dotyczy sytuacji tak zwanego groomingu, czyli nakłaniania małoletniej osoby poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego lub podjęcia innej czynności seksualnej. Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. W stosunku do 31-latka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego - mówi st. asp. Mariusz Przeniosło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

7

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]