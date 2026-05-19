- Na obwodnicy Szczurowej doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, który sparaliżował ruch w regionie.
- W wyniku zderzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe, a ze względu na jej stan na miejsce wezwano śmigłowiec LPR.
- Droga wojewódzka nr 964 jest całkowicie nieprzejezdna, a utrudnienia dla kierowców mogą potrwać nawet kilka godzin.
Wypadek na drodze wojewódzkiej
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek, 19 maja 2026 roku, przed godziną 9:00. Na drodze wojewódzkiej nr 964, na odcinku obwodnicy Szczurowej pomiędzy miejscowościami Borzęcin a Rylowa, zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe.
Jak przekazał mł. bryg. Daniel Słobodzian, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, w wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana. W momencie przekazywania informacji strażacy prowadzili działania ratownicze polegające na wykonywaniu dostępu do poszkodowanego.
Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca LPR
Na miejscu trwa skomplikowana akcja ratunkowa. Ze względu na charakter zdarzenia i obrażenia poszkodowanego, na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W działaniach, oprócz załogi LPR, biorą udział zastępy z PSP w Brzesku oraz druhowie z jednostek OSP w Szczurowej i OSP w Borzęcinie Górnym. Obecne są także Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policja.
Droga całkowicie zablokowana
Wypadek spowodował całkowite wstrzymanie ruchu na DW 964. Służby apelują do kierowców o omijanie tego odcinka drogi i korzystanie z alternatywnych tras. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Okoliczności i przyczyny wypadku są ustalane przez funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
