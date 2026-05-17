Nie żyją trzy osoby. Tragiczny wypadek na Powiślu Dąbrowskim

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 17 maja 2026, około godziny 7:30. Na drodze gminnej w miejscowości Smyków na dąbrowszczyźnie, jadący samochód osobowy uderzył w stojącą ciężarówkę. W wyniku zdarzenia trzej mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, podróżujący osobówką, zostali zakleszczeni w pojeździe. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Niestety, uczestników wypadku nie udało się uratować.

Droga została zablokowana, policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

4

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]