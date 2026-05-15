„Chrzest sceniczny” w Kąśnej Dolnej. Młodzi wirtuozi zmierzą się z tremą podczas Tygodnia Talentów

Rusza 43. edycja Festiwalu Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej – imprezy promującej młode muzyczne gwiazdy.

Od 17 do 24 maja wystąpią laureaci konkursów skrzypcowych oraz utalentowani uczniowie szkół muzycznych.

Program obejmuje warsztaty z Maestro Wawrowskim i finałowy koncert „Wieniawski in Blue” w jazzowej odsłonie.

Sprawdź pełny harmonogram, poznaj bezpłatne wydarzenia i zobacz, jak rodzą się przyszli wirtuozi!

Tegoroczna edycja Festiwalu Tydzień Talentów potrwa od 17 do 24 maja. W programie wydarzenia, organizowanego cyklicznie od 1982 roku, znalazły się występy laureatów konkursów skrzypcowych, uczniów tarnowskiej szkoły muzycznej, ale melomani posłuchają również uczniów szkoły muzycznej z Domosławic. Na finał z kolei przygotowano koncert zatytułowany „Wieniawski in Blue”, podczas którego wystąpi skrzypek – Piotr Pławner, z towarzyszeniem Tria Pawła Tomaszewskiego oraz Orkiestry Śląskich Kameralistów. Organizatorzy zapraszają do udziału zapewniając, że każdy słuchacz znajdzie coś dla siebie.

- To jest niesamowite, że już 43. edycja festiwalu przed nami. Najstarszy festiwal w Kąśnej, bo odbywający się od 1982 roku. To jest niesamowite, jak sobie pomyślę o tym, ile znakomitych artystów przewinęło się przez ten najstarszy festiwal tutaj właśnie w Kąśnej. I cieszę się, że ta idea jest cały czas podtrzymywana i młodzi ludzie, młodzi artyści mogą w ramach tego festiwalu szlifować swoje umiejętności, ale również szukać nowych inspiracji do dalszej pracy. W tym roku edycja skrzypcowa poświęcona właśnie temu instrumentowi, więc będziemy mieli święto skrzypiec w Kąśnej Dolnej – mówi Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Dla wielu młodych artystów występ w ramach Festiwalu Tydzień Talentów jest swoistym „chrztem” scenicznym. Jak zaznaczają organizatorzy, to możliwość zaprezentowania swojego talentu i umiejętności, ale także zderzenie z tremą i stresem, które zawsze towarzyszą występom przed publicznością. Dyrektor Gaj przekonuje, że umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas koncertów jest niezwykle cenna:

- To jest fundamentalne, ponieważ występy publiczne będą nam towarzyszyć już do końca naszego artystycznego życia. I czym wcześniej zaczniemy się oswajać z tremą, ze stresem, tym lepiej, bo to jest nieodzowna część życia artystycznego. Trema, stres, permanentna weryfikacja. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni koncert. To uczy nas pewnej odporności psychicznej. Uczy już tego młodego wirtuoza, młodego artystę, że nie zawsze wszystko może pójść zgodnie z planem, że czasami może pójść coś nie tak, że trzeba sobie umieć z tym radzić już na scenie podczas koncertu, że coś nie gra. Ale z drugiej strony właśnie to jest energia, to jest kop do pracy, to jest inspiracja, to jest nagroda za te wszystkie godziny ćwiczenia, które już do tej pory ci młodzi artyści mają za sobą. (…) Żywy koncert rządzi się swoimi prawami. Zawsze może się coś wydarzyć. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Byłem niedawno na koncercie, na którym śpiewak zemdlał podczas swojego koncertu, więc on też tego nie mógł przewidzieć ani wyreżyserować. Oczywiście po chwili udzielono mu pomocy, stanął i kontynuował swój koncert i to było coś niesamowitego, bo pozbierał się, był zdeterminowany, chciał po prostu dokończyć koncert, czuł się na siłach, żeby to zrobić. Ale tak jak mówię, są sytuacje, na które nie jesteśmy w stanie się przygotować, dlatego czym więcej mamy tych prezentacji publicznych, a szczególnie w młodym wieku, bo to też młodzi ludzie muszą wiedzieć z czym się ten zawód potem będzie wiązał. Występy publiczne są nierozłączną częścią naszego zawodu, więc już w tym momencie oni też mogą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem w dobrym miejscu.

Festiwal Tydzień Talentów potrwa w tym roku od 17 do 24 maja. Koncerty będą się odbywały w salach koncertowych Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, ale również w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie. Inauguracja wydarzenia już w niedzielę o 17:00:

- Rozpoczynamy w Dworze Ignacego Jana Paderewskiego koncertem laureatów konkursów skrzypcowych. Usłyszymy trzy znakomite skrzypaczki: Emilię Linkę, Zoję Sygudę i Gaję Wilewską. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Hanna Holeksa. Znakomite skrzypaczki, laureatki między innymi Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. To jest najlepszy dowód na to i najlepsza reklama, że przed tymi skrzypaczkami już sceny koncertowe w Polsce i w Europie stoją otworem. I dlatego tym bardziej warto przyjechać do Kąśnej, posłuchać, zanim wyfruną i będzie je naprawdę bardzo, bardzo ciężko do Kąśnej zaprosić. Później Tarnowskie Talenty, 18 maja o godzinie 18:00 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Domosławickie Talenty, 19 maja, we wtorek o godzinie 18:00 w Dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Później mamy dwa dni warsztatowe, 21 i 22 maja. Warsztaty poprowadzi w tym roku Maestro Janusz Wawrowski, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie dla uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia województwa małopolskiego. To jest wybitny skrzypek. Cieszę się, że nasi uczniowie ze szkół muzycznych Małopolski będą mogli spotkać się z tak wielkim artystą, z tak znakomitym pedagogiem, który swój kalendarz ma tak napięty, że ściągnięcie go do Kąśnej to było naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Na pewno natchnie młodych do dalszej pracy i pokaże im, co muszą dalej robić, żeby kontynuować swoją drogę właśnie w kierunku skrzypiec – mówi dyrektor Gaj.

Zakończenie Festiwalu odbędzie się 24 maja. O godzinie 17:00 w sali koncertowej Stodoła w Kąśnej Dolnej odbędzie się koncert Wieniawski in Blue.

- Piotr Pławner, znany naszym melomanom, znakomity skrzypek, Paweł Tomaszewski, jeszcze bardziej znany naszym melomanom, pianista, aranżer, dziekan Wydziału Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego w Katowicach, z Orkiestrą Śląskich Kameralistów przedstawią nam Wieniawskiego na jazzowo. Bilety są dostępne u nas na stronie internetowej. Z kolei Tarnowskie Talenty, Domosławickie Talenty to koncerty bezpłatne. Można przyjść i oglądać.

Dodajmy, że Festiwal Tydzień Talentów był wydarzeniem, od którego wielu znakomitych artystów zaczynało swoją międzynarodową karierę. Sztandarowym przykładem jest Rafał Blechacz, pianista, zwycięzca XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2005 roku.

PROGRAM FESTIWALU TYDZIEŃ TALENTÓW:

17 maja (niedziela), godz.17.00 Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej KONCERT LAUREATÓW KONKURSÓW SKRZYPCOWYCH - Skrzypaczki: Emilia Linka, Zoja Syguda, Gaja Wilewska Pianistka: Hanna Holeksa

18 maja (poniedziałek), godz. 18.00 Sala Koncertowa ZSM w TarnowieTARNOWSKIE TALENTY - Koncert uczniów tarnowskiej szkoły muzycznej

19 maja (wtorek), godz. 18.00 Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej DOMOSŁAWICKIE TALENTY - Koncert uczniów domosławickiej szkoły muzycznej

24 maja (niedziela), godz. 17.00 Sala Koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej WIENIAWSKI IN BLUE - Piotr Pławner – skrzypce, Trio Pawła Tomaszewskiego, Orkiestra Śląskich Kameralistów

