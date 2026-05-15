Jak wyglądało życie w czasach Hetmana Tarnowskiego? Przekonaj się 16 maja w Tarnowie!

Tarnów szykuje się na VIII Dzień Hetmański, by w wyjątkowy sposób upamiętnić Jana Tarnowskiego – wybitnego wodza i teoretyka wojskowości.

Odwiedzający przeniosą się w czasie dzięki spektakularnym pokazom rycerskim, turniejom łuczniczym, tańcom dworskim i warsztatom rzemieślniczym w Muzeum Etnograficznym.

Sprawdź, jak Tarnów uczci 465. rocznicę śmierci hetmana i nie przegap wyjątkowej lekcji historii pełnej atrakcji 16 maja!

Jan Amor Tarnowski urodził się w roku 1488 na zamku Tarnowskim. Był w prostej linii związany z założycielem miasta, czyli ze Spycimirem Leliwitą. Pamiętnikarz, teoretyk wojskowości, mówca, kasztelan i wojewoda krakowski był wybitnym wodzem i dowódcą wojsk koronnych. Zasłużył się zwycięskimi bitwami, między innymi pod Obertynem i Starodubem, był też autorem dzieła „Rada Sprawy Wojennej”, opisującego jak należy przygotować armię i prowadzić działania wojenne. Inicjatywa organizowania w Tarnowie Dnia Hetmańskiego zrodziła się 8 lat temu. Inicjatorzy uważali, że wybitna dla Rzeczpospolitej i dla samego Tarnowa postać - wielki hetman koronny Jan Tarnowski – nie jest wystarczająco znany i upamiętniony.

- Piknik historyczny, żeby pokazać epokę, postać hetmana, ale również zrobić świetną lekcję historii. A ten rok jest szczególny, ponieważ hetman zmarł 16 maja 1561 roku, więc nam się idealnie wpisuje ta data 16 maja tego roku, bo mamy 465. rocznicę śmierci hetmana. I to myślę, że jest też takim asumptem do tego, żeby w sposób szczególny przypominać postać i zasługi hetmana Jana Tarnowskiego – przekonuje organizator wydarzenia – Ryszard Żądło z Rady Osiedla Starówka.

Impreza będzie się odbywała na terenach zielonych Muzeum Etnograficznego przy ulicy Krakowskiej 10 w Tarnowie. Już od godziny 9:00 na zapleczu dworku będą toczyli zmagania łucznicy. Z kolei w ogrodzie przy Krakowskiej staną stoiska rzemieślników i rękodzielników.

- Od 9:00 Turniej łuczniczy o Buławę Hetmana Jana Tarnowskiego. O 12:00 w Tarnowskiej Katedrze, gdzie spoczywa hetman Jan Tarnowski, będziemy mieć Mszę Świętą w intencji hetmana Jana Tarnowskiego z udziałem rekonstruktorów. Złożymy kwiaty pod pomnikiem nagrobnym. Następnie przejdziemy pięknym korowodem historycznym z Katedry ulicą Katedralną, Krakowską pod Muzeum Etnograficzne na ulicę Krakowską 10 i tam będzie takie uroczyste otwarcie z salutem, hejnał Tarnowa będzie niespodzianką i następnie rozpoczynamy te wszystkie pokazy historyczne. Bo przed Muzeum Etnograficznym będzie garncarz, będzie sokolnik w tym roku, który będzie pokazywał niesamowite związki człowieka z ptakiem. Będą zabawy plebejskie, pokazy walk, dużo grup rekonstrukcji, będą pamiątki, będzie jadło hetmańskie, czyli żurek hetmański, wystawa planszowa o hetmanie Tarnowskim, która jest w zasobach Muzeum. Pokazujemy epokę średniowiecza, renesansu, pokazujemy to wszystko, jak dawniej się żyło, jak dawniej to wszystko wyglądało i myślę, że warto przybyć na nasz piknik historyczny – zaprasza Ryszard Żądło.

Podczas wydarzenia będzie można również zapoznać się z wydawnictwami historycznymi z serii Wybitni Tarnowianie, która liczy już 10 pozycji. VIII Dzień Hetmański w sobotę, 16 maja 2026, od godziny 9:00 przy Muzeum Etnograficznym na ulicy Krakowskiej 10 w Tarnowie.

