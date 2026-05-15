Cios w tytoniową szarą strefę. Tarnowska policja przejęła kontrabandę

Tomasz Piszczek
2026-05-15 11:30

Policjanci z Tarnowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 46 tysięcy sztuk papierosów i 16 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Działalność zatrzymanych naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 108 tysięcy złotych.

Akcja policji w powiecie tarnowskim

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w osoby zajmujące się obrotem nielegalnymi towarami. W dniu 12 maja na terenie powiatu tarnowskiego zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 51 i 56 lat. Byli oni w trakcie dystrybucji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnego źródła.

Straty na ponad 100 tysięcy złotych

W wyniku przeszukania jednego z domów policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość towarów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Łącznie przejęto ponad 46 tysięcy sztuk papierosów oraz około 16 kilogramów krajanki tytoniowej.

Jak wynika z ustaleń śledczych, działalność mężczyzn naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego. Szacowana kwota strat wynosi ponad 108 tysięcy złotych.

Zarzuty dla podejrzanych

Zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, który dotyczy nabywania, przechowywania i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych bez wymaganych oznaczeń.

Decyzją Prokuratury Rejonowej w Tarnowie wobec obu mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. Za popełnione przestępstwo grozi im wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności oraz przepadek zabezpieczonych towarów.

Kontrabanda przejęta podczas akcji tarnowskich policjantów

