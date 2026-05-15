- Tarnowska policja zadała cios tytoniowej szarej strefie, przeprowadzając skuteczną akcję wymierzoną w nielegalny handel.
- Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, zabezpieczając przy tym ponad 46 tys. papierosów i 16 kg tytoniu bez akcyzy.
- Działalność duetu naraziła Skarb Państwa na straty przekraczające 108 tys. zł. Sprawdź, jaka wysoka kara grozi teraz zatrzymanym.
Akcja policji w powiecie tarnowskim
Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w osoby zajmujące się obrotem nielegalnymi towarami. W dniu 12 maja na terenie powiatu tarnowskiego zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 51 i 56 lat. Byli oni w trakcie dystrybucji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnego źródła.
Straty na ponad 100 tysięcy złotych
W wyniku przeszukania jednego z domów policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość towarów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Łącznie przejęto ponad 46 tysięcy sztuk papierosów oraz około 16 kilogramów krajanki tytoniowej.
Jak wynika z ustaleń śledczych, działalność mężczyzn naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie należności z tytułu podatku akcyzowego. Szacowana kwota strat wynosi ponad 108 tysięcy złotych.
Zarzuty dla podejrzanych
Zatrzymani usłyszeli zarzuty z art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, który dotyczy nabywania, przechowywania i wprowadzania do obrotu wyrobów akcyzowych bez wymaganych oznaczeń.
Decyzją Prokuratury Rejonowej w Tarnowie wobec obu mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji. Za popełnione przestępstwo grozi im wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności oraz przepadek zabezpieczonych towarów.
