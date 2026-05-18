XXII Bieg Sanguszków: Ciekawa trasa i piknik pełen atrakcji w Tarnowie

Bieg Sanguszków powróci 24 maja 2026 w Tarnowie, łącząc sportową rywalizację z rodzinnym piknikiem pełnym nowości.

Dorośli zmierzą się z urozmaiconą 10-kilometrową trasą, a dla dzieci przygotowano biegi w parku oraz szereg dodatkowych, ekscytujących atrakcji.

W ten sposób promują aktywność sportową. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, już po raz 22. organizuje Bieg Sanguszków. Szkoła przygotowała rywalizację dla dorosłych, którzy zmierzą się na dystansie 10 kilometrów, ale startować będą mogły również dzieci. Z myślą o najmłodszych wytyczono trasy alejkami malowniczego parku wokół pałacu książąt Sanguszków w Gumniskach. Dodatkową atrakcją będzie piknik dla całych rodzin, podczas którego nie zabraknie atrakcji sportowych, rekreacyjnych i kulinarnych.

- Staraliśmy się w tym roku uatrakcyjnić ten piknik, więc będzie kilka nowych rzeczy, których nie było do tej pory. Myślę, że całe rodziny będą mogły spędzić bardzo aktywnie i ciekawie niedzielę, 24 maja u nas w szkole. Jeśli chodzi o bieg dla dzieci to tam będą dystanse dla uczestników od wieku przedszkolnego do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Natomiast jeśli chodzi o bieg na dystansie 10 km dla dorosłych, będzie to bieg, który zaczniemy w parku Sanguszków, później pobiegniemy wzdłuż lotniska, pobiegniemy w kierunku góry Marcina i pobiegniemy parkiem biegowym na Marcince. Zawrócimy przy obwodnicy tarnowskiej i wrócimy z powrotem do pod szkołę. Na trasie biegu są podbiegi, biegniemy drogą asfaltową, trochę drogą szutrową, więc myślę, że każdy będzie mógł na różnym podłożu porywalizować - mówi Łukasz Stawarz, wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie.

Organizatorzy przyznają, że chociaż biegaczy można często zauważyć na ulicach Tarnowa i regionu, to jednak z roku na rok coraz trudniej namówić młodzież do udziału w Biegu Sanguszków. - Zapał maleje wraz z wiekiem – przekonuje Łukasz Stawarz:

- Wiadomo, że najwięcej tych dzieciaków to jest w wieku przedszkolnym i w klasach 1-3 i 4-6. Później, czym starsze dzieci, tym trudniej. Tym zainteresowanie, można powiedzieć, spada. My jako szkoła, nie będąc też szkołą sportową, to trzeba zaznaczyć, staramy się zachęcić do aktywności. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału dzieci, młodzież, żeby przyjść rano, obudzić się wcześniej, mimo tego, że jest to niedziela. No i przebiec się i chwilę porywalizować z rówieśnikami.

Zapisy do udziału w Biegu Sanguszków dla najmłodszych są otwarte aż do dnia startu. Natomiast dorosłych zawodników organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację. Aktualnie zapisanych jest około 160 uczestników, natomiast górny limit imprezy wynosi 250 zawodników. Zarejestrowanie poprzez internetowy formularz pozwoli uniknąć rozczarowania w dniu rywalizacji, bo może zdarzyć się sytuacja, że ktoś z chętnych odejdzie z kwitkiem z powodu braku miejsc. Rejestracja prowadzona jest TUTAJ.

Dodatkowo organizatorzy przygotowali szereg atrakcji przy okazji pikniku, jaki będzie się tego dnia odbywał na terenach szkoły. Wokół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie staną rozmaite stoiska, będzie można pojeździć konno, pojeździć quadem ale również skosztować kiełbasek z grilla i bigosu. XXII Bieg Sanguszków w Gumniskach już w niedzielę, 24 maja 2026, od godziny 11:00. Wydarzenie poleca Radio ESKA.

