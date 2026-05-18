Częściowe przywrócenie oświetlenia na osiedlu Kolejowym w Tarnowie. Miasto i Tauron zawierają tymczasowe porozumienie

Tarnów. Latarnie na osiedlu Kolejowym naprawione

Na osiedlu Kolejowym w Tarnowie przywrócono działanie części latarni ulicznych. Przerwa w oświetleniu była efektem sporu pomiędzy samorządem a spółką Tauron Nowe Technologie, odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury oświetleniowej. Problem pojawił się w momencie negocjacji nowej umowy.

Spółka zaproponowała nowe stawki za utrzymanie oświetlenia, które były wyższe od dotychczasowych. Tarnowski magistrat nie zgodził się na przedstawione warunki, co doprowadziło do impasu w rozmowach i wstrzymania części działań serwisowych. Mieszkańcy przez kilka tygodni zgłaszali problemy związane z brakiem światła. W końcu nastąpił przełom w sprawie.

- Jeżeli chodzi o uzgodnienia z Tauronem, odbyło się spotkanie robocze, podczas którego doszliśmy do konsensusu w sprawie zawarcia umowy na bieżący okres, na bieżący rok z założeniem, że będą prowadzone rozmowy dotyczące umowy wieloletniej, która zoptymalizowałaby kosz zarówno eksploatacji, jak i również energii. Tauron, jeśli chodzi o usterki wcześniej przez nas zgłoszone, zobowiązał się do niezwłocznej ich naprawy. (...) Wiemy, że pierwsze usterki na osiedlu kolejowym zostały zrealizowane. W kolejce czeka następna część dotycząca osiedla Kolejowego - mówi zastępca prezydenta Tarnowa, Maciej Włodek.

W ostatnich dniach awarie oświetlenia pojawiły się również na terenie Mościc. Tarnowski magistrat zapowiada, że naprawy zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

