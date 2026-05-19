Warszawa lat 60.: Wajda, którego nie znasz? DKF Kina Marzenie w Tarnowie zaprasza

Tarnowski DKF w Kinie Marzenie celebruje rok Andrzeja Wajdy, zapraszając na prolog 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Poznaj "Niewinnych Czarodziejów" – film Wajdy z 1960 roku, który zaskakująco różni się od jego stylu, wciągając w świat modnej Warszawy lat 60.

Nie przegap dyskusji z ekspertką Anną Równy i dowiedz się, co sprawia, że to wyjątkowe dzieło wciąż fascynuje – sprawdź datę i program!

To będzie jedno z wydarzeń prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W środę, 20 maja 2026, w Kinie Marzenie wyświetlony zostanie film Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje”. Będzie to jedna z projekcji specjalnych Festiwalu Polskich Filmów Pełnometrażowych, w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Gościem tego wydarzenia będzie ekspertka Anna Równy.

- Spotykamy się, żeby pokazać film, który jest dla nas niezwykle ważny jako dla DKFu, bo można powiedzieć, ukradliśmy od niego swoją nazwę. My, jak może już państwo wiedzą, nazywamy się Niewinni Marzyciele, natomiast zobaczymy film Andrzeja Wajdy „Niewinni Czarodzieje”. Mamy też w tym roku rok Andrzeja Wajdy i odbywa się niesamowita ilość najróżniejszych wydarzeń. Naprawdę warto sobie spojrzeć na te różne sposoby celebracji tego reżysera, bo są naprawdę imponujące. My trochę też włączamy się w ten właśnie cykl różnych imprez w tym duchu. Co więcej, nawet zaprosiliśmy specjalnego gościa, osobę, która zna się na Andrzeju Wajdzie doskonale i na jego twórczości również. Będzie to Anna Równy z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, która nas tak trochę poprowadzi po różnych wątkach jego twórczości – zapowiada Kaja Łuczyńska, filmoznawczyni, gospodyni DKFu.

„Niewinni Czarodzieje” to czarno-biały melodramat filmowy z 1960 w reżyserii Andrzeja Wajdy, do którego scenariusz napisali Jerzy Andrzejewski i Jerzy Skolimowski. Bohaterem filmu jest młody lekarz Bazyli, który nawiązuje przygodną znajomość z Pelagią. Tłem opowieści są modne kluby Warszawy lat 60.

- To jest bardzo ciekawy film, taki dość nietypowy. Nawet czasami się pisze, że to jest taki najmniej „wajdowski” film Andrzeja Wajdy, bo faktycznie „Niewinni Czarodzieje” to jest taki film trochę jak francuska Nowa Fala. Taki film o młodych, o młodych trochę zagubionych, którzy trochę grają, którzy udają kogoś innego. W ogóle jesteśmy w takim świecie, no nie chcę użyć tego słowa, ale ono mi się jednak tutaj gdzieś nasuwa, ówczesnej Warszawki, bo to jest naprawdę taka właśnie kulturalna Warszawa, gdzie wszyscy przebywają w modnych klubach, chodzą na gale bokserskie, podrywają się, to jest też ważny element tego filmu. I właśnie w tym takim nocno-imprezowym świecie ten cały film jest osadzony.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Kinie Marzenie już w środę, 20 maja 2026, o godzinie 18:00. Na początek zaplanowano krótką prelekcję, po niej projekcja filmu a na koniec dyskusja.

