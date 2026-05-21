Podwyżki w Grupie Azoty coraz bliżej? Zarząd zapowiada rozmowy

Pracownicy produkcyjni tarnowskich Azotów z nadzieją na lepsze pensje

Temat podwyżek od dawna jest podnoszony przez organizacje związkowe. Najwięcej uwag jest ws. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym, którzy mają należeć do najgorzej opłacanych wśród głównych zakładów koncernu.

Podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami wiceprezes zarządu Grupy Azoty Artur Chołody poinformował, że w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna spółki była bardzo wymagająca, dlatego firma koncentrowała się przede wszystkim na stabilizacji działalności i utrzymaniu płynności finansowej. Jest jednak nadzieja na przełom.

- Dzisiaj sytuacja się poprawia, co oznacza, że wszystkie te elementy składowe wpływające na nasz wynik pozwalają nam myśleć o podjęciu rozmów ze stroną społeczną. Najpierw jednak przekażemy tę informację związkom zawodowym. Jako zarząd pracujemy nad tym tematem - stwierdził.

Rozmowy w tej sprawie mogą zostać podjęte po opublikowaniu wyników finansowych spółki za pierwszy kwartał.

