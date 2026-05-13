Od Harleya po skutery: Tarnów inauguruje sezon motocyklowy – będzie parada ulicami miasta

Tarnów hucznie inauguruje sezon motocyklowy, celebrując jednocześnie 10-lecie tych wyjątkowych wydarzeń pod Górą św. Marcina.

Na uczestników czekają pokazy stuntu, parada motocykli, konkursy oraz stoiska z akcesoriami.

Nie przegap okazji, by poznać zasady bezpiecznej jazdy.

Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników. Mowa o uroczystej inauguracji kolejnego sezonu motocyklowego. Wydarzenie zaplanowano w niedzielę, 17 maja 2026, na placu dawnej Kapłanówki przy Al. Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Poza zlotem motocykli, zaplanowano też promocję bezpiecznej jazdy, konkursy z nagrodami, pokazy stuntu i futbolu amerykańskiego. Nie zabraknie stoisk z akcesoriami motocyklowymi i tradycyjnej parady ulicami miasta. Impreza w tym roku ma szczególny charakter – to okazja do świętowania 10-lecia cyklicznych wydarzeń motocyklowych pod Górą św. Marcina.

- Motocykle są ciekawym kąskiem, nie tylko dla motocyklistów tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każde z nich przychodząc na nasze wydarzenie zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy pooperować manetką gazu. I to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo chcemy pokazać jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory, przede wszystkim, żeby kiedyś, jeżdżąc w dorosłym życiu, jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało. Co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli. Można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów, Harley-Davidson, po ścigacze, skutery, quady. Więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki. Natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie 17 maja i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie - mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.

Oficjalna inauguracja sezonu motocyklowego to również okazja do przypomnienia o konieczności zachowania ostrożności za kierownicą. Organizatorzy zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, właściwe zachowanie na drodze i komunikację pomiędzy kierowcami:

- Trzeba jasno powiedzieć, że wypadki były, są i będą na naszych drogach. My poprzez tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze warunkuje bezpieczeństwo. To, jak się ze sobą komunikują. Kierowca samochodu osobowego musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zwrotną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie u młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i - niestety - zbyt mocno tą manetkę odkręcają, to kończy się niestety czasami tragicznie. Czyli brak tego doświadczenia, brak pokory. Wydaje mi się, że dlatego warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej albo żeby w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej, tak, żeby uniknąć niebezpiecznego zdarzenia na drodze – dodaje Jacek Brzeziński.

Przypomnijmy, przed dziesięcioma laty pierwsze imprezy motocyklowe w Tarnowie gromadziły przy ul. Szkotnik około 200 motocyklistów. Na przestrzeni lat wydarzenie mocno się rozrosło. Dziś do Tarnowa na inaugurację sezonu przyjeżdżają miłośnicy jednośladów również z innych zakątków Polski. Każdy jest mile widziany. Organizatorzy zachęcają, aby przychodzić na wydarzenie całymi rodzinami. Będzie przestrzeń do spotkań, rozmów, wspólnych zdjęć i wymiany doświadczeń. Inauguracja sezonu motocyklowego 2026 odbędzie się 17 maja na placu "Starej Kapłanówki", przy ul Matki Bożej Fatimskiej. Start imprezy o 11:00.

