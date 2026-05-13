Generał Jerzy Jankowski zmarł nagle na chodniku. Dzień wcześniej starł się w sieci z burmistrzem

Niespodziewana śmierć gen. Jerzego Jankowskiego

11 maja na terenie Brzeska doszło do dramatycznych scen z udziałem generała Jerzego Jankowskiego, który nagle upadł na ulicę; nieoficjalne doniesienia wskazują na udar bądź zawał serca jako przyczynę zgonu.

Doświadczony oficer z przeszłością w strukturach NATO oraz na stanowisku attaché wojskowego, został niedawno przywrócony do czynnej służby na mocy decyzji szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W ostatnim czasie mocno udzielał się w społeczności Czchowa, gdzie zainicjował budowę skweru militarnego z czołgiem, kierował lokalnym stowarzyszeniem obywatelskim, a przed samym zgonem przygotowywał ceremonię prezentacji pamiątkowego obelisku.

Życie gen. Jerzego Jankowskiego dobiegło końca w sposób nagły i niespodziewany. Oficer, który przez lata budował swoją karierę w szeregach Wojska Polskiego oraz strukturach paktu północnoatlantyckiego, odszedł w tragicznych okolicznościach. Jak relacjonuje lokalny Sądeczanin.info, w poniedziałek 11 maja wojskowy stracił przytomność natychmiast po opuszczeniu jednego z brzeskich lokali gastronomicznych. Akcję ratunkową błyskawicznie rozpoczęła przechodząca obok kobieta, a po chwili przejęli ją ratownicy medyczni z wezwanej na miejsce karetki pogotowia. Niestety, pomimo ogromnych wysiłków medyków, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przyczyną śmierci mógł być zawał serca albo udar.

Generał Jankowski zainicjował powstanie Czchowskiej Gminnej Wspólnoty Inicjatyw Obywatelskich, czyli oddolnej organizacji zachęcającej obywateli do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu lokalnej rzeczywistości. Był też radnym gminnej samorządu w Czchowie.

Ostatnie pożegnanie zmarłego oficera zaplanowano na czwartek 14 maja na terenie Czchowa. Wierni zgromadzą się o godzinie 14:30 w miejscowej świątyni parafialnej na modlitwie różańcowej, po której punktualnie o 15:00 odprawiona zostanie uroczysta żałobna msza święta. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie ciała zmarłego na cmentarz.

Konflikt gen. Jerzego Jankowskiego z burmistrzem Czchowa. Ostre oświadczenia w sieci

Zaledwie kilkadziesiąt godzin przed swoim dramatycznym zasłabnięciem, w sobotę 9 maja, zmarły oficer koordynował ceremonię odsłonięcia specjalnej tablicy mającej upamiętniać wojskowych z jednostki "Skorpion". Podczas tego doniosłego dla mieszkańców wydarzenia dało się łatwo zauważyć ewidentny brak przedstawicieli lokalnego samorządu, na czele z samym gospodarzem miasta.

Włodarz miasta postanowił publicznie odnieść się do tych kontrowersji, publikując w internecie bardzo obszerne oświadczenie wyjaśniające powody jego nieobecności na miejscu uroczystości.

- W sobotę, 9 maja 2026 r., na terenie Gminy Czchów odbyło się odsłonięcie „obelisku” poświęconego żołnierzom jednostek pancernych „Skorpion”. W związku z pojawiającymi się pytaniami czuję się zobowiązany do przedstawienia Mieszkańcom rzetelnego wyjaśnienia dotyczącego tej sprawy. Gmina Czchów procedowała uzyskanie zgód na usytuowanie masztów, tablic informacyjnych oraz kamiennego „obelisku” przy czołgu. Decyzją Starostwa Powiatowego w Brzesku maszty zostały wyłączone z postępowania administracyjnego, ponieważ dla konstrukcji o wysokości do 6 metrów nie jest wymagane odrębne pozwolenie. Zgoda została natomiast wydana na montaż tablic informacyjnych. W przypadku kamiennego obelisku wydano decyzję odmowną, gdyż jego posadowienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Prezes Stowarzyszenia Czchowska Gminna Wspólnota Inicjatyw Obywatelskich został poinformowany o tej decyzji, jednak mimo to nie zastosowano się do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i obelisk został ustawiony obok czołgu. W konsekwencji uroczystość odbyła się w okolicznościach związanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszył kontekst wypowiedzi radnego Jerzego Jankowskiego podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej, kiedy padły słowa: „…ja będę wnioskował i będę bardzo mocno pisał o tym w Internecie, żeby spalić ten sztandar i usunąć go z tego przybytku, którym jest szkoła czy OSP…”. Słowa te, odnoszące się do palenia sztandarów w kontekście niepojawienia się ich na uroczystości odsłonięcia obelisku, należy uznać za niedopuszczalne i skandaliczne. Do chwili obecnej nie doczekały się one ani przeprosin, ani jednoznacznego odcięcia się od nich przez Stowarzyszenie organizujące wydarzenie. Burmistrz Czchowa jako organ odpowiedzialny za przestrzeganie prawa oraz dbałość o porządek publiczny, nie może swoim udziałem legitymizować działań prowadzonych z pominięciem obowiązujących procedur ani akceptować wypowiedzi nawołujących do bezczeszczenia sztandarów szkół i jednostek OSP - wyjaśniał burmistrz Czchowa Krzysztof Szot.

Generał nie pozostał obojętny na mocne zarzuty samorządowca i błyskawicznie opublikował w sieci swoją ripostę. Jak się później okazało, była to ostatnia publiczna i internetowa aktywność oficera tuż przed jego niespodziewaną śmiercią.

- Szanowny Panię Burmistrzu, Pańskie oświadczenie jest haniebne!!! Trzeba było być obecnym podczas wczorajszej uroczystości, a nie dywersyfikować tego patriotycznego przedsięwzięcia. Ponadto, proszę nie stulać teraz ludziom bajek i nie usprawiedliwiać siebie i czegoś czego usprawiedliwić się nie da! Pan dobrze wie, że w sierpniu lub wrześniu ubiegłego roku zawarł Pan porozumienie z prezesem Stowarzyszenia Czchowska Gminna Wspólnota Inicjatyw Obywatelskich, na podstawie którego kierowany przez Pana Urząd miał czas na zdobycie wszelkich pozwoleń. Oczywiście, jak Pan podjął działania w połowie kwietnia br., to trudno, aby zdążyć z uzyskaniem dokumentacji … . Dziś Pan śmie zarzucać naruszenie przepisów prawa budowlanego w stosunku do posadowienia kamienia niezwiązanego trwale z podłożem? A co Pan robił przez te wszystkie 9 miesięcy? Dlaczego Pan nie uzyskał wymaganych prawem pozwoleń? O ile rzeczywiście takie pozwolenia były wymagane jako, że kamień ten powinien być traktowany jako dekoracyjny, gdyż powala na przepuszczalność wody, jako że nie stoi np. na płycie betonowej. Zarówno powyższe, jak i brak Pańskiej obecności podczas tej uroczystości całkowicie Pana dyskredytuje (...) Przeinaczanie kontekstu mojej wypowiedzi z ostatniej sesji Rady Miejskiej i sugerowanie jakobym namawiał do bezczeszczenia (spalenia) sztandarów jest działaniem nikczemnym..

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie