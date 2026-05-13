Kieślowski i Wajda w kinie Marzenie. Mistrzowski prolog 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Krystian Janik
2026-05-13 8:55

„Mam dwa bilety dziś do kina, z przyjemnością zaproszę cię” – śpiewał w szlagierze z lat 30. XX wieku Mieczysław Fogg. Choć 40. Tarnowska Nagroda Filmowa rozpocznie się 22 maja, kinomani już tydzień wcześniej będą mogli poczuć festiwalową atmosferę. Pod hasłem „Mistrzowie” odbędzie się specjalny prolog, w ramach którego kino Marzenie zaprezentuje dzieła dwóch gigantów polskiej kinematografii – Krzysztofa Kieślowskiego oraz Andrzeja Wajdy. Dlatego warto posłuchać piosenkarza i skusić się na dwa bilety do kina! Bo filmy najlepiej oglądać w dobrym towarzystwie!

Filmy Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy w prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Tarnowska Nagroda Filmowa to jeden z najważniejszych przeglądów filmowych na mapie naszego kraju. W dniach od 22 do 30 maja 2026 roku widzowie zobaczą 14 konkursowych projekcji. Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja o statuetki, w kinie Marzenie odbędą się dwa wyjątkowe wieczory, które przypomną o spuściźnie najwybitniejszych twórców polskiego filmu.

Już w piątek, 15 maja o godzinie 19:00, w jednym z najstarszych kin w Polsce odbędzie się wieczór poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu. Okazja jest szczególna – w tym roku przypada 30. rocznica śmierci twórcy takich arcydzieł, jak: „Amator”, „Przypadek”, „Krótki film o zabijaniu”, „Krótki film o miłości”, „Podwójne życie Weroniki” czy cykle „Dekalog” oraz „Trzy kolory”. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć „Bez końca” – przejmujący dramat psychologiczny, którego akcja toczy się wokół losów Urszuli, wdowy po mecenasie Antonim Żyro. Tajemniczy znak zapytania dopisany czerwonym flamastrem w notesie zmarłego męża staje się punktem wyjścia do metafizycznej opowieści o obecności i pamięci.

Film uświetni obecność gości specjalnych – odtwórczyni głównej roli, Grażyny Szapołowskiej, wybitnego operatora i fotografika Piotra Jaxy oraz profesora Mikołaja Jazdona. Na ekranie zobaczymy także plejadę znakomitych aktorów: Marię Pakulnis, Aleksandra Bardiniego, Jerzego Radziwiłowicza, Artura Barcisia, Michała Bajora czy Marka Kondrata.

Drugim bohaterem prologu będzie Andrzej Wajda, reżyser wielu ponadczasowych obrazów, jak: „Kanał”, „Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”, „Danton”, „Pan Tadeusz”, „Zemsta” czy „Powidoki”. Rok 2026 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Andrzeja Wajdy w związku z przypadającą setną rocznicą urodzin oraz dziesiątą rocznicą śmierci reżysera. Tarnów włącza się w te obchody, prezentując 20 maja o godzinie 18:00 film „Niewinni czarodzieje” z 1960 roku.

To dzieło wyjątkowe, często nazywane „najmniej wajdowskim” filmem mistrza. Nowofalowa opowieść o młodych ludziach ukrywających uczucia pod maską cynizmu to nie tylko aktorski popis Tadeusza Łomnickiego i Krystyny Stypułkowskiej, ale też fascynujący portret stolicy przełomu lat 50. i 60. Na ekranie pojawią się legendy epoki: Zbigniew Cybulski, Roman Polański, Kalina Jędrusik oraz Krzysztof Komeda, który jest również autorem ścieżki dźwiękowej.

Projekcja odbędzie się w ramach działającego przy kinie Marzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Niewinni marzyciele”. Po seansie zaplanowano debatę o spuściźnie reżysera, którą poprowadzi dr Kaja Łuczyńska wraz z Anną Równy – ekspertką z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Prolog pod hasłem „Mistrzowie” to niepowtarzalna szansa, by zobaczyć te klasyczne dzieła w najlepszej jakości na srebrnym ekranie. To również doskonałe wprowadzenie do głównej części 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Bilety na seanse dostępne są on-line: www.tarnowskanagrodafilmowa.pl, a także w kasie kina Marzenie (Tarnów, ul. Staszica 4).

