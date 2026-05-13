Kieślowski i Wajda w kinie Marzenie. Mistrzowski prolog 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Filmy Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja Wajdy w prologu 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej

Tarnowska Nagroda Filmowa to jeden z najważniejszych przeglądów filmowych na mapie naszego kraju. W dniach od 22 do 30 maja 2026 roku widzowie zobaczą 14 konkursowych projekcji. Zanim jednak rozpocznie się rywalizacja o statuetki, w kinie Marzenie odbędą się dwa wyjątkowe wieczory, które przypomną o spuściźnie najwybitniejszych twórców polskiego filmu.

Już w piątek, 15 maja o godzinie 19:00, w jednym z najstarszych kin w Polsce odbędzie się wieczór poświęcony Krzysztofowi Kieślowskiemu. Okazja jest szczególna – w tym roku przypada 30. rocznica śmierci twórcy takich arcydzieł, jak: „Amator”, „Przypadek”, „Krótki film o zabijaniu”, „Krótki film o miłości”, „Podwójne życie Weroniki” czy cykle „Dekalog” oraz „Trzy kolory”. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć „Bez końca” – przejmujący dramat psychologiczny, którego akcja toczy się wokół losów Urszuli, wdowy po mecenasie Antonim Żyro. Tajemniczy znak zapytania dopisany czerwonym flamastrem w notesie zmarłego męża staje się punktem wyjścia do metafizycznej opowieści o obecności i pamięci.

Film uświetni obecność gości specjalnych – odtwórczyni głównej roli, Grażyny Szapołowskiej, wybitnego operatora i fotografika Piotra Jaxy oraz profesora Mikołaja Jazdona. Na ekranie zobaczymy także plejadę znakomitych aktorów: Marię Pakulnis, Aleksandra Bardiniego, Jerzego Radziwiłowicza, Artura Barcisia, Michała Bajora czy Marka Kondrata.

Drugim bohaterem prologu będzie Andrzej Wajda, reżyser wielu ponadczasowych obrazów, jak: „Kanał”, „Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”, „Danton”, „Pan Tadeusz”, „Zemsta” czy „Powidoki”. Rok 2026 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Andrzeja Wajdy w związku z przypadającą setną rocznicą urodzin oraz dziesiątą rocznicą śmierci reżysera. Tarnów włącza się w te obchody, prezentując 20 maja o godzinie 18:00 film „Niewinni czarodzieje” z 1960 roku.

To dzieło wyjątkowe, często nazywane „najmniej wajdowskim” filmem mistrza. Nowofalowa opowieść o młodych ludziach ukrywających uczucia pod maską cynizmu to nie tylko aktorski popis Tadeusza Łomnickiego i Krystyny Stypułkowskiej, ale też fascynujący portret stolicy przełomu lat 50. i 60. Na ekranie pojawią się legendy epoki: Zbigniew Cybulski, Roman Polański, Kalina Jędrusik oraz Krzysztof Komeda, który jest również autorem ścieżki dźwiękowej.

Projekcja odbędzie się w ramach działającego przy kinie Marzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Niewinni marzyciele”. Po seansie zaplanowano debatę o spuściźnie reżysera, którą poprowadzi dr Kaja Łuczyńska wraz z Anną Równy – ekspertką z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Prolog pod hasłem „Mistrzowie” to niepowtarzalna szansa, by zobaczyć te klasyczne dzieła w najlepszej jakości na srebrnym ekranie. To również doskonałe wprowadzenie do głównej części 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Bilety na seanse dostępne są on-line: www.tarnowskanagrodafilmowa.pl, a także w kasie kina Marzenie (Tarnów, ul. Staszica 4).

