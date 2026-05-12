Brzesko gości najlepszych! Finał Olimpiady Mechatrix 13-14 maja 2026. Kto zostanie mistrzem?

Brzesko szykuje się na finał Olimpiady Mechatrix (13-14 maja 2026), gdzie najlepsi młodzi specjaliści z całej Polski zaprezentują swoje innowacyjne umiejętności.

Z blisko 300 kandydatów, 16 finalistów zmierzy się w Brzesku z wymagającymi zadaniami praktycznymi i testami teoretycznymi.

Odkryj, jak ta prestiżowa olimpiada promuje kluczową branżę przyszłości i otwiera drzwi do kariery – sprawdź, co czeka na zwycięzców!

Do pierwszego etapu przystąpiło blisko 300 uczestników z całej Polski. Mowa o olimpiadzie Mechatrix, organizowanej przez Branżowe Centrum Umiejętności w Brzesku. Wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, ma promować kształcenie w dziedzinie mechatroniki. To branża, która łączy ze sobą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie mechaniki, elektroniki, automatyki, elektrotechniki oraz informatyki. Pierwszy etap olimpiady Mechatrix odbywał się 28 kwietnia i polegał na rozwiązywaniu dostępnego online testu. Natomiast 13 i 14 maja będzie się odbywał etap stacjonarny – finał, do którego zakwalifikowało się 16 najlepszych uczestników.

- Celem tej olimpiady jest propagowanie kształcenia zawodowego. Żeby młodzież tych technologii nie bała się, sięgała i korzystała z tych nowoczesnych rozwiązań. Etap stacjonarny jest podzielony na dwa dni i w pierwszym dniu przechodzimy do części praktycznej, czyli uczniowie mają do zrealizowania jedno zadanie praktyczne, które będzie polegało na zaprogramowaniu sterownika PLC. Uczestnicy zostaną ocenieni. W skład komisji wchodzą między innymi przedstawiciele partnera merytorycznego, to są doktorzy i profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej i z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. No i po ocenie zadań praktycznych, przypisywane są odpowiednio punkty w zależności od realizacji tego zadania i uczestnicy na drugi dzień przystępują do etapu teoretycznego, czyli odpowiadają na wylosowany zestaw trzech pytań. Sumujemy te punkty i wyłaniamy najlepszych sześciu finalistów - mówi Anna Witkowska, kierownik Branżowego Centrum Umiejętności w Brzesku.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Mechatroniki działa przy Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. Dyrektor tej placówki, Jerzy Soska, zauważa, że zainteresowanie młodzieży kształceniem w tym kierunku nie słabnie.

- Tutaj nawet i lokalne zakłady pracy w Brzesku, które funkcjonują w strefie ekonomicznej w Bochni, w Tarnowie, wszystkie te zakłady potrzebują mechatroników i zatrudniają. Oferty pracy dla nich są naprawdę bardzo atrakcyjne. To dziedzina, która cały czas się będzie rozwijać, bo jednak jesteśmy w okresie przemysłu 4.0, już się mówi o przemyśle 5.0, gdzie częściowo te maszyny zastępują człowieka i mechatronika wkracza wszędzie. Zresztą dzisiaj i proste urządzenia, takie jak samochód, to już można nazwać, jest urządzeniem mechatronicznym. Warto jednak pamiętać, że człowiek jest niezbędny, nie można go pominąć, bo same maszyny nie będą funkcjonować. Trzeba je zaprogramować, trzeba je nadzorować, trzeba czasami je naprawiać, wymieniać na nowsze, tak że bez ludzi tego się nie da zrobić.

Dyrektor Soska podkreśla, że mechatronika w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku funkcjonuje od 2009 roku i za każdym razem udaje się wypełnić klasy. Zapowiada również starania, by w przyszłości finaliści olimpiady Mechatrix otrzymywali indeksy wybranych uczelni wyższych i dostawali się na studia bez dodatkowych procedur rekrutacyjnych. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są z Akademią Górniczo-Hutniczą, która jest partnerem naukowym Branżowego Centrum Umiejętności.

