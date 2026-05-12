Alarm dla regionu tarnowskiego. Parlamentarzyści debatowali o Grupie Azoty i kluczowych inwestycjach

Parlamentarny zespół ds. Małopolski chce apelować do rządu

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Małopolski. Spotkanie poświęcono najważniejszym wyzwaniom stojącym przed subregionem tarnowskim – zarówno gospodarczym, jak i infrastrukturalnym.

Jednym z tematów była sytuacja Grupy Azoty i jej znaczenie dla Tarnowa. Starosta tarnowski Jacek Hudyma podkreślał, że sytuacja nie jest łatwa.

- Wymieniają się prezesi, zarządy, rady nadzorcze, to są ogromne koszty, a sytuacja pracowników spółki jest coraz gorsza. Do tego dochodzą informacje, że biura zarządu wyprowadzane są z Tarnowa do Warszawy. Tych obaw związanych z funkcjonowaniem „Azotów” jest dużo więcej - mówił.

Poruszono też kwestię szprychy nr. 7. Inwestycja miałaby połączyć Nowy Sącz z Tarnowem, Kielcami i Warszawą szybką koleją. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Małopolski, poseł Patryk Wicher, podkreślał, że realizacja projektu nie może być dalej odkładana, dlatego konieczna jest walka o przyśpieszenie prac. To jednak nie wszystko. Podczas posiedzenia poruszono również kwestie społeczne i rynku pracy. Dyskutowano m.in. o ograniczonych środkach na aktywizację osób bezrobotnych, roli samorządów we wspieraniu mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz sytuacji związanej z krwiodawstwem w powiecie tarnowskim.

- Będziemy przygotowywać propozycje zmian systemowych dla ministerstwa, ale także interpelować o zwiększenie finansowania form wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących. Wiele z nich ma potencjał, by aktywnie pracować i funkcjonować zawodowo - mówił poseł Wicher.

