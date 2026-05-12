Seniorka z Tarnowa straciła oszczędności życia, wierząc, że jako tajna współpracowniczka pomaga policji w specjalnej operacji.

Oszuści zastosowali złożoną taktykę, podając się najpierw za pracownika poczty, a następnie za funkcjonariusza, by zdobyć jej pełne zaufanie.

Policja apeluje i wyjaśnia, jak rozpoznać to oszustwo i co zrobić, gdy odbierzesz podejrzany telefon. Poznaj te zasady, by chronić swoje pieniądze.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Od pracownika poczty do fałszywego policjanta

Do zdarzenia doszło 11 maja bieżącego roku. Około południa na telefon stacjonarny 76-latki zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty. Poinformował on o rzekomej awarii systemu i oczekujących na seniorkę listach poleconych. Aby uwiarygodnić swoją historię, oszust posługiwał się danymi osobowymi kobiety oraz informacjami na temat banku, w którym miała konto.

Niedługo potem z kobietą skontaktował się kolejny mężczyzna, tym razem przedstawiający się jako funkcjonariusz Policji. Przekonał ją, że jej pieniądze są zagrożone, a ona sama wraz z mężem znalazła się na celowniku zorganizowanej grupy przestępczej. Aby wzmocnić poczucie zagrożenia, polecił jej m.in. zabezpieczyć mieszkanie poprzez położenie mokrego ręcznika pod drzwiami, co miało rzekomo uniemożliwić wpuszczenie do środka "gazu usypiającego".

Psychologiczna manipulacja i utrata oszczędności

Działając pod ogromną presją, kobieta postępowała zgodnie z dalszymi instrukcjami fałszywego policjanta. Nakazał jej on udać się do banku i wypłacić wszystkie zgromadzone oszczędności. Przez cały ten czas przestępca utrzymywał z seniorką stały kontakt telefoniczny, kategorycznie zabraniając jej przerywania połączenia oraz informowania kogokolwiek o całej sytuacji.

Mieszkanka Tarnowa wypłaciła z konta ponad 46 tysięcy złotych. Następnie, zgodnie z poleceniem, pozostawiła gotówkę w reklamówce we wskazanym przez oszusta miejscu. Dopiero po powrocie do domu i ochłonięciu z emocji zorientowała się, że mogła paść ofiarą przestępstwa. O zdarzeniu natychmiast poinformowała swoją rodzinę oraz Policję.

Policja apeluje o ostrożność

W związku z kolejnym przypadkiem oszustwa, policjanci ponownie apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Jak podkreśla asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych działaniach ani nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

Policja przypomina, że w przypadku otrzymania podejrzanego telefonu, w którym rozmówca podaje się za policjanta, pracownika banku czy innej instytucji i prosi o pieniądze, należy:

Natychmiast przerwać rozmowę .

. Nigdy nie przekazywać pieniędzy, nie podawać danych do logowania w bankowości elektronicznej ani kodów BLIK .

do logowania w bankowości elektronicznej ani . Skontaktować się z prawdziwą Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Noc Muzeów 2026 - Tarnów

8