Trzej mężczyźni z Myślenic staną przed sądem za systematyczną kradzież i dewastację hotelu w powiecie bocheńskim.

Ich działania spowodowały straty wycenione na ponad 1,6 mln zł, a prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.



Akt oskarżenia w sądzie

Prokuratura Rejonowa w Bochni skierowała 6 maja 2026 roku do Sądu Okręgowego w Tarnowie akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom. Grzegorz Ch., Piotr M. i Michał P. zostali oskarżeni o działanie wspólnie i w porozumieniu w celu dokonania kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia znacznej wartości.

Jak ustalili śledczy, do przestępstwa doszło w okresie od 10 sierpnia 2025 roku do 20 września 2025 roku. Sprawcy włamali się do chwilowo nieczynnego hotelu na terenie powiatu bocheńskiego, wyłamując zamek w drzwiach balkonowych.

Systematyczna kradzież i dewastacja

Po dostaniu się do środka, mężczyźni rozpoczęli systematyczną kradzież wyposażenia obiektu. Ich łupem padły między innymi telewizory, głośniki, piece gazowe, baterie łazienkowe, kaloryfery, lampy, kinkiety, przewody elektryczne, rurki miedziane oraz elementy klimatyzatorów.

Jednocześnie oskarżeni dopuścili się rozległej dewastacji, która uczyniła hotel całkowicie niezdatnym do użytku. Sprawcy wyrywali instalacje ze ścian, zrywali podwieszane sufity wraz z ociepleniem, wybijali dziury w ścianach i drzwiach, a także rozbijali armaturę i płytki w łazienkach.

Mienie wielkiej wartości i surowa kara

Biegli oszacowali łączną wartość skradzionych przedmiotów i dokonanych zniszczeń na kwotę 1 660 500 zł, co kwalifikuje czyn jako dotyczący mienia wielkiej wartości. Z tego powodu oskarżonym grozi zaostrzone odpowiedzialność karna – kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Dodatkowo, Grzegorz Ch. został oskarżony o posiadanie niewielkiej ilości marihuany, co stanowi przestępstwo z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Wszyscy trzej oskarżeni zostali w toku śledztwa tymczasowo aresztowani i oczekują na rozpoczęcie procesu w zakładzie karnym.

