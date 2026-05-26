Brawurowa jazda motocyklisty zakończyła się policyjną kontrolą – mężczyzna pędził niemal 160 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 90 km/h.

Za rażące złamanie przepisów 40-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące, a na jego konto trafił mandat w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych.

Dowiedz się, jakie nowe przepisy pozwalają odebrać uprawnienia za prędkość poza terenem zabudowanym i dlaczego wielu kierowców wciąż może o tym nie wiedzieć.

Policjanci nagrali brawurową jazdę motocyklisty

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 24 maja, na terenie gminy Wojnicz. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, pełniący służbę na tym obszarze, zauważyli motocykl poruszający się ze znaczną prędkością.

Policyjny patrol dokonał pomiaru przy użyciu wideorejestratora. Urządzenie wykazało, że kierujący motocyklem marki BMW pędził z prędkością 158 km/h. W miejscu tym obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h. Oznacza to, że dopuszczalna prędkość została przekroczona o 68 km/h.

Dotkliwe kary dla kierowcy

Za kierownicą motocykla siedział 40-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym, policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Uprawnienia zostały mu odebrane na okres trzech miesięcy.

To jednak nie koniec konsekwencji. Na kierującego nałożono również mandat karny w wysokości 2000 złotych, a do jego konta dopisano 14 punktów karnych.

Policja przypomina - brawura nie popłaca

Funkcjonariusze przypominają, że zgodnie z nowelizacją przepisów, rażące przekroczenie prędkości również poza obszarem zabudowanym skutkuje obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy. Celem tych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby tragicznych wypadków, których główną przyczyną wciąż pozostaje nadmierna prędkość.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku na drodze i stosowanie się do obowiązujących limitów prędkości. To kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno samych kierujących, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

