Gwałtowna burza w Małopolsce. Droga krajowa nr 75 była całkowicie zablokowana

Tomasz Piszczek
2026-05-27 14:00

W wyniku gwałtownej burzy, która przeszła nad województwem małopolskim, doszło do poważnych utrudnień na drodze krajowej nr 75. W miejscowości Czchów, na odcinku łączącym Nowy Sącz z Brzeskiem, powalone konary drzew zerwały linie energetyczne i całkowicie zablokowały przejazd w obu kierunkach. Służby są na miejsce zdarzenia.

  • Gwałtowna nawałnica uderzyła w Małopolskę, powodując poważne zniszczenia i chaos komunikacyjny w regionie. 
  • Kluczowa trasa łącząca Nowy Sącz z Brzeskiem, droga krajowa nr 75, była całkowicie nieprzejezdna z powodu powalonych drzew. 
  • Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami. Dowiedz się, jak długo potrwa blokada i jakie są zalecenia służb.
Powalone drzewa i zerwane linie 

Do zdarzenia doszło w środę, 27 maja 2026 roku, około godziny 13:25. Jak informuje Policja i straż pożarna, gwałtowna nawałnica spowodowała oberwanie dużych gałęzi i konarów drzew w miejscowości Czchów. Spadły one na elementy sieci elektroenergetycznej oraz jezdnię na 35. kilometrze drogi krajowej nr 75.

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o pojazdach, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku zdarzenia. Droga jest już przejezdna.

Utrudnienia dla kierowców 

Kierowcy podróżujący trasą Nowy Sącz - Brzesko musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Droga przez blisko godzinę była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. 

Na miejsce wezwano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz pogotowie energetyczne, które zajmują się usunięciem powalonych drzew i naprawą uszkodzonej infrastruktury. Jak poinformował mł. bryg. Daniel Słobodzian, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku udało się usunąć skutki nawałnicy i przywrócić ruch. Mimo to kierowcy poruszający się drogą krajową nr 75 wciąż napotkają utrudnienia i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. 

Duże utrudnienia na DK 75 w Czchowie po przejściu burzy

[email protected]

