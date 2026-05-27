Gwałtowna nawałnica uderzyła w Małopolskę, powodując poważne zniszczenia i chaos komunikacyjny w regionie.

Kluczowa trasa łącząca Nowy Sącz z Brzeskiem, droga krajowa nr 75, była całkowicie nieprzejezdna z powodu powalonych drzew.

Powalone drzewa i zerwane linie

Do zdarzenia doszło w środę, 27 maja 2026 roku, około godziny 13:25. Jak informuje Policja i straż pożarna, gwałtowna nawałnica spowodowała oberwanie dużych gałęzi i konarów drzew w miejscowości Czchów. Spadły one na elementy sieci elektroenergetycznej oraz jezdnię na 35. kilometrze drogi krajowej nr 75.

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o pojazdach, które mogłyby zostać uszkodzone w wyniku zdarzenia. Droga jest już przejezdna.

Utrudnienia dla kierowców

Kierowcy podróżujący trasą Nowy Sącz - Brzesko musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Droga przez blisko godzinę była całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Na miejsce wezwano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz pogotowie energetyczne, które zajmują się usunięciem powalonych drzew i naprawą uszkodzonej infrastruktury. Jak poinformował mł. bryg. Daniel Słobodzian, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku udało się usunąć skutki nawałnicy i przywrócić ruch. Mimo to kierowcy poruszający się drogą krajową nr 75 wciąż napotkają utrudnienia i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Droga krajowa nr 75 całkowicie zablokowana. Wszystko przez gwałtowną burzę nad Małopolską

