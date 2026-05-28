Koniec współpracy w Tarnowie? Prezydent idzie na zwarcie z Koalicją Obywatelską

Rada Miasta Tarnowa wciąż bez przewodniczącego, a ostatnia próba wyboru na sesji spotkała się z kolejnymi przeszkodami.

Konflikt z prezydentem miasta eskaluje; radni Koalicji Obywatelskiej zarzucają mu celowe blokowanie kluczowej decyzji o obsadzeniu funkcji.

Sprawdź, jakimi konsekwencjami grozi ta sytuacja i co to oznacza dla przyszłości prezydenta.

Podczas czwartkowej sesji, 28 maja 2026, radny Sebastian Stepek z KO zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt, dotyczący wyboru przewodniczącego Rady Miasta. Po rezygnacji Małgorzaty Mękal z tego stanowiska, funkcja pozostaje nieobsadzona, bo na poprzedniej sesji, mimo aż pięciokrotnego głosowania, nie udało się wyłonić przewodniczącego. Kandydowali radna Edyta Kowalska z KO oraz Mirosław Biedroń z PiS. Za każdym razem wynik głosowania był taki sam, żadnemu z kandydatów nie udało się wówczas uzyskać wymaganej większości.

- Mamy do czynienia, zarówno na poprzedniej sesji, kiedy próbowaliśmy wybrać przewodniczącego, z blokowaniem tego wyboru przez jedno środowisko polityczne. Konkretnie przez klub Nasze Miasto Tarnów, które notorycznie w pięciu głosowaniach z kolei, oddawało puste kartki, co równoznaczne było z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, czyli dwunastu – relacjonował radny Sebastian Stepek.

Na ostatniej sesji radny złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wyboru przewodniczącego. Pierwszą przeszkodą okazał się brak projektu uchwały w tej sprawie, który jednak został przygotowany podczas przerwy w obradach. Opinia prawna była pozytywna, ale konieczna była dodatkowo dekretacja jednego z włodarzy miast lub pani sekretarz. Żadna z tych osób nie zgodziła się na to.

- Pytałem pana prezydenta - nie udzielił mi takiej odpowiedzi, co jest równoznaczne z tym, że po prostu blokuje wybór przewodniczącego Rady Miejskiej i nieważne z jakiej opcji, nieważne kto by to był. Nazwiska jeszcze nie padły, także kompletnie nie rozumiem tego. To jest jakaś absolutnie kuriozalna sytuacja, żeby pan prezydent blokował nam, Radzie Miejskiej, wybór przewodniczącego, czyli naszego szefa można powiedzieć, prawda? No to jest absolutnie sytuacja skandaliczna. (…) Ewidentnie widać, że pan prezydent idzie na jakieś zwarcie, idzie na jakiś konflikt, żeby nie powiedzieć wojny z klubem Koalicja Obywatelska, ale pewnie też z całą Radą Miejską, bo jak słyszeliśmy po wypowiedziach większości radnych, którzy zabierali głos, także szefów poszczególnych klubów, oni również byli za tym, żeby jednak dzisiaj ten wybór przewodniczącego procedować – dodawał radny Stepek.

Kandydatką Koalicji Obywatelskiej na przewodniczącą Rady Miasta Tarnowa ponownie miała być radna Edyta Kowalska. Dodajmy, że pojawiły się przypuszczenia, iż w odpowiedzi na niemożność wyboru przewodniczącego, radni KO nie poprą prezydenta w głosowaniach nad wotum zaufania oraz absolutorium dla Jakuba Kwaśnego:

- My jako klub Koalicja Obywatelska wielokrotnie podkreślaliśmy, że chcemy dobrej współpracy z panem prezydentem. Wielokrotnie wyciągaliśmy rękę wobec pana prezydenta, głosowaliśmy bardzo niepopularne uchwały, które pan prezydent przekładał do Rady Miejskiej, mimo że były nie do końca popularne wśród społeczeństwa i mieszkańców naszego miasta. Mimo wszystko pan prezydent widzę nie docenia tego i mimo wszystko nie chce współpracy, dobrej współpracy, nie tylko z klubem Koalicja Obywatelska, ale również z samą Radą Miejską, bo wszystko na to wskazuje. Zostało jego tak naprawdę jedno zaplecze, czterech radnych klubu Nasze Miasto Tarnów, chociaż też nie wiem, czy oni do końca są lojalni wobec pana prezydenta, bo w kuluarach w rozmowach słyszałem, że oni również chcieliby dzisiaj głosować nad wyborem przewodniczącego i wiem, że wstępnie byłaby z ich strony zgoda na panią radną Edytę Kowalską – uzupełnia Sebastian Stepek.

Tymczasem radny klubu Nasze Miasto Tarnów Tomasz Żmuda przekonywał, że wniosek o głosowanie podczas sesji w maju wyboru nowego przewodniczącego Rady Miasta można było zgłosić z większym wyprzedzeniem i tym samym uniknąć całego zamieszania:

- Plan pracy na tą radę był już dwa tygodnie temu ujawniony. Nagle - pojawienie się przed samą sesją tego wniosku. Pamiętajmy, że mamy dwóch doświadczonych przewodniczących, przewodnicząca Barwacz i przewodniczący Biedroń, którzy przygotowywali się do tej sesji cały miesiąc i nagle wrzucenie przewodniczącego, który ma przeprowadzić tą ciężką sesję, bo to jest najważniejsza sesja w tym roku. Ja uważam, że spokojnie przewodniczącego możemy wybrać po dyskusji na przykład w czerwcu. A poza tym, z tego co słyszeliśmy, forma proceduralna nie została spełniona i to nie jest żaden wymysł. Wypowiadała się pani mecenas Baran, która ma duże doświadczenie w tym aspekcie – argumentował Tomasz Żmuda.

Przypomnijmy, Małgorzata Mękal zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Miasta Tarnowa w kwietniu 2026 roku, jak przekonywała „z powodów osobistych”. Następnie rozpoczęła pracę, jako główny specjalista do spraw organów spółki w tarnowskich Zakładach Azotowych. Prezydent Tarnowa, pytany o kandydata na jej następce w prezydium Rady Miasta przekonywał, że funkcję tę powinna objąć osoba, która umie rozmawiać z każdym, nie budzi kontrowersji i wywodzi się z Koalicji Obywatelskiej.

