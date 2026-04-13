Bulwersujący incydent w Tarnowie. 70-latek miał obnażać się przed 10-latką.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Policja bada sprawę i sprawdza monitoring.

Nie został zatrzymany. Jaki będzie finał tej sprawy i czy usłyszy zarzuty?

Interwencja Straży Miejskiej

Wszystko zaczęło się w sobotni wieczór, około godziny 18:30. Dyżurny Straży Miejskiej w Tarnowie otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który miał chodzić z opuszczonymi spodniami w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Lwowskiej. Na miejsce skierowano patrol interwencyjny.

Po przybyciu funkcjonariuszy, pracownica sklepu poinformowała ich, że wewnątrz znajduje się mężczyzna, który obnażał się przed klientami. Strażnicy zostali skierowani do dwóch kobiet i nieletniej dziewczynki. Matka dziecka zrelacjonowała, że chwilę wcześniej wskazany mężczyzna obnażył się w obecności jej 10-letniej córki. Według jej relacji, dziewczynka przybiegła do niej przerażona, opowiadając, że mężczyzna w jej obecności wyjął członek i trzymał go w dłoni. Następnie miał chodzić po sklepie i obserwować ją oraz jej matkę.

Strażnicy natychmiast podjęli działania. Zastali opisywanego mężczyznę między regałami. Jak czytamy w komunikacie, na widok patrolu "pospiesznie włożył rękę pod kurtkę i wykonał gest jakby chował członka do spodni". Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów tożsamości i twierdził, że nie wie, dlaczego został zatrzymany. Nie wyczuwano od niego woni alkoholu. Na miejsce wezwano patrol policji.

Działania policji i ustalanie faktów

Sprawę przejęli funkcjonariusze z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Jak potwierdził w rozmowie z Radiem ESKA w Tarnowie asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, policjanci ustalili tożsamość mężczyzny – jest to 70-letni mieszkaniec Tarnowa.

Obecnie śledczy weryfikują dwie wersje zdarzenia.

- W pierwszej wersji wychodziło, że miał on prezentować treści pornograficzne, znaczy miał się pokazywać nago wśród kobiet. Natomiast w drugiej informacji, którą w tym momencie sprawdzamy i to jest najbardziej prawdopodobna, 10-letnia dziewczynka miała widzieć, jak mężczyzna miałby się bawić w rozporku swoim przyrodzeniem – wyjaśnił asp. sztab. Klimek.

Mężczyzna kategorycznie zaprzecza oskarżeniom.

Dalsze kroki śledczych

Mężczyzna nie został zatrzymany, ponieważ, jak tłumaczy policja, na obecnym etapie nie było ku temu podstaw. Został wylegitymowany i w razie potrzeby będzie wzywany na przesłuchania.

Kluczowe dla sprawy będą teraz dalsze czynności dochodzeniowe. Policjanci planują przesłuchać świadków, w tym matkę oraz – w odpowiednich warunkach procesowych – 10-letnią dziewczynkę. Niezbędna będzie również analiza zapisu z monitoringu sklepowego. Dopiero po zebraniu kompletnego materiału dowodowego podjęta zostanie decyzja o ewentualnym postawieniu zarzutów. Kwalifikacja prawna czynu będzie zależeć od ustaleń – może to być nieobyczajny wybryk lub przestępstwo prezentowania treści pornograficznych.

5