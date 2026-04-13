Toaleta w tarnowskim Parku Piaskówka znowu nieczynna. Tym razem doszło do poważnej awarii

Awaria toalety w Parku Piaskówka w Tarnowie

Problemy z automatyczną toaletą w tarnowskim Parku Piaskówka wracają jak bumerang. Inwestycja, która od początku budziła spore emocje – głównie ze względu na koszt sięgający niemal 300 tysięcy złotych – ponownie zawiodła użytkowników. Tym razem uszkodzeniu uległ moduł elektroniczny sterujący działaniem toalety. Problem miał być związany z zapchaniem mechanizmu, co doprowadziło do poważniejszej awarii. Naprawa urządzenia ma potrwać około dwóch tygodni. Spacerowicze oraz mieszkańcy korzystający z parku są zmuszeni do używania tymczasowej toalety przenośnej ustawionej w pobliżu.

- To urządzenie jest dość niefortunne i bardzo wrażliwe na czynnik ludzki. Mieliśmy już do czynienia z awariami spowodowanymi zapchaniem mechanizmu, gdzie konieczne jest użycie monet. Zdarzało się również, że drzwi były niedomykane, aby ktoś inny mógł skorzystać z toalety. Dochodziło też do aktów wandalizmu związanych z uszkodzeniem spłuczki. Większość awarii jest spowodowana czynnikiem zewnętrznym w postaci ingerencji ludzi - podkreśla zastępca prezydenta Tarnowa, Maciej Włodek.

Choć obiekt wciąż jest na gwarancji, pojawiły się problemy z jego serwisowaniem. Awaria zbiegła się w czasie z planowanym przeglądem, jednak magistrat miał trudności z kontaktem z wykonawcą. Firma nie odpowiedziała na wezwania do przeprowadzenia prac gwarancyjnych, dlatego miasto zdecydowało się zlecić usunięcie usterki innemu podmiotowi. Jednocześnie zapowiedziano skierowanie do wykonawcy wezwania przedsądowego, aby wyegzekwować realizację obowiązkowych przeglądów.

