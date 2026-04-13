- W Gręboszowie doszło do wybuchu w zakładzie produkcyjnym.
- Ogień objął silos, w którym składowano drewno do ogrzewania.
- Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
- Służby badają przyczyny eksplozji. Co wiadomo na ten moment?
Wybuch w zakładzie produkcyjnym
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, około godziny 7:30. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wybuchu i pożarze na terenie firmy produkcyjnej w Gręboszowie.
Jak wynika z ustaleń strażaków na miejscu, ogień objął silos, w którym składowane było drewno przeznaczone do ogrzewania zakładu. Przyczyny eksplozji na ten moment nie są znane.
Akcja służb i pierwsze informacje
Na miejsce niezwłocznie zadysponowano liczne zastępy straży pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz okolicznych jednostek. Działania ratowniczo-gaśnicze są w toku.
– Brak osób poszkodowanych – poinformował st. kpt. Piotr Prosowicz, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Dodał również, że sytuacja jest rozwojowa, a strażacy koncentrują się na ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu terenu. Sytuacja na miejscu pożaru jest już opanowana.
Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia ustalać będą policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej.
