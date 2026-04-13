Gręboszów: Wybuch i pożar silosu w zakładzie produkcyjnym. Na miejscu liczne zastępy straży

Tomasz Piszczek
2026-04-13 8:20

W poniedziałek rano w miejscowości Gręboszów (powiat dąbrowski) doszło do wybuchu, a następnie pożaru silosu na terenie jednego z zakładów produkcyjnych. Na miejsce skierowano liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z pierwszymi informacjami przekazanymi przez służby, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

  • W Gręboszowie doszło do wybuchu w zakładzie produkcyjnym. 
  • Ogień objął silos, w którym składowano drewno do ogrzewania. 
  • Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 
  • Służby badają przyczyny eksplozji. Co wiadomo na ten moment? 
Wybuch w zakładzie produkcyjnym

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, około godziny 7:30. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wybuchu i pożarze na terenie firmy produkcyjnej w Gręboszowie.

Jak wynika z ustaleń strażaków na miejscu, ogień objął silos, w którym składowane było drewno przeznaczone do ogrzewania zakładu. Przyczyny eksplozji na ten moment nie są znane.

Akcja służb i pierwsze informacje

Na miejsce niezwłocznie zadysponowano liczne zastępy straży pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz okolicznych jednostek. Działania ratowniczo-gaśnicze są w toku.

– Brak osób poszkodowanychpoinformował st. kpt. Piotr Prosowicz, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Dodał również, że sytuacja jest rozwojowa, a strażacy koncentrują się na ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu terenu. Sytuacja na miejscu pożaru jest już opanowana.

Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia ustalać będą policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej.

