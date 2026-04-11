Dramat pod Tarnowem: nie żyje 60-letni mężczyzna. Policja bada okoliczności zdarzenia

Tragiczne zdarzenie w gminie Gromnik: mężczyzna znaleziony w studni.

Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, 60-latka nie udało się uratować.

Policja bada okoliczności zdarzenia, aby ustalić, czy był to wypadek, czy przyczyniły się do niego osoby trzecie.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło około godziny 19:00 w miejscowości Brzozowa w gminie Gromnik. Do znajdującego się w studni około 60-letniego mężczyzny zostały wezwane służby ratunkowe. Na miejsce udały się zastępy straży pożarnej, policja oraz ratownicy medyczni. Niestety, po wydobyciu poszkodowanego, lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Na razie nie wiadomo, jak doszło do tragedii i w jaki sposób 60-latek znalazł się w studni. Okoliczności tego zdarzenia ustalają śledczy. Sprawdzą czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy do tragedii mogły się przyczynić osoby trzecie.

3

