Tragedia na DK73. Samochód śmiertelnie potrącił pieszego w miejscowości Breń

Tomasz Piszczek
2026-04-14 7:00

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Breń. Samochód osobowy potrącił 35-letniego mężczyznę, który wszedł na jezdnię w niedozwolonym i nieoświetlonym miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej, pieszy zmarł na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Radiowóz policyjny

Autor: Radio ESKA Tarnów
Nocny dramat na DK 73

Do wypadku doszło we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, osiem minut po północy na trasie łączącej Tarnów z Dąbrową Tarnowską. Jak informuje aspirant sztabowy Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, kierujący samochodem marki Audi 38-latek jechał w kierunku Kielc. W pewnym momencie, w ostatniej chwili, zauważył mężczyznę znajdującego się na środku jego pasa ruchu.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do potrącenia doszło w miejscu nieoświetlonym i poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Ofiara, 35-letni mieszkaniec powiatu dąbrowskiego, znajdowała się na jezdni w miejscu, gdzie przechodzenie jest zabronione. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Badanie przeprowadzone po zdarzeniu wykazało, że 38-letni kierowca, również mieszkaniec powiatu dąbrowskiego, był trzeźwy.

Polecany artykuł:

Incydent w tarnowskim sklepie. 70-latek miał obnażać się przed 10-letnią dziewc…

Policja i prokurator wyjaśniają okoliczności wypadku

Na miejsce natychmiast skierowano patrole ruchu drogowego, które zabezpieczały teren wypadku od północy aż do godziny 5:00 rano. W czynnościach procesowych uczestniczyli prokurator, biegły z zakresu wypadków komunikacyjnych oraz technicy kryminalistyczni, którzy zbierali ślady i materiał dowodowy mający pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii.

Postępowanie w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym jest w toku. Kierowca samochodu osobowego po wykonaniu niezbędnych czynności został zwolniony do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze będą teraz szczegółowo analizować zebrany materiał, aby ustalić pełne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Polecany artykuł:

Toaleta w tarnowskim Parku Piaskówka znowu nieczynna. Tym razem doszło do poważ…

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Wybuch i pożar silosu w zakładzie produkcyjnym w Gręboszowie

Wybuch i pożar silosu w zakładzie produkcyjnym w Gręboszowie
Galeria zdjęć 5
Organista jechał do kościoła, zginał na skrzyżowaniu
tarnowska policja
potrącenie pieszego
droga krajowa
wypadek śmiertelny
wypadek policja