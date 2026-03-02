Trochę Dobra na Dzień Kobiet – życzenia i upominki dla pań w kryzysie

Fundacja Pełnia i Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zapraszają do udziału w akcji „Trochę Dobra na Dzień Kobiet”.

Chętni wykonają kolażowe pocztówki z życzeniami z okazji Dnia Kobiet.

Kartki trafią do kobiet w kryzysie bezdomności, samotnych matek i podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Sprawdź jak możesz dołączyć do wydarzenia i wesprzeć kobiety w trudnej sytuacji życiowej!

Fundacja Pełnia i Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie zapraszają do otwartej charytatywnej pracowni kolażu. To propozycja dla osób, które chcą wspólnie wykonać kolażowe pocztówki z życzeniami na Dzień Kobiet. Trafią one do pań w kryzysie: osób bezdomnych, samotnych matek i podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

POSŁUCHAJ: mówi Paulina Tokarz-Mazurek z Fundacji Pełnia

- W tym roku Fundacja realizuje już 10. edycję akcji „Trochę Dobra na Dzień Kobiet” – inicjatywy, w ramach której 8 marca obdarowuje kobiety w kryzysie bezdomności oraz mieszkanki ośrodków wsparcia, paczkami z prezentami i niezbędnymi artykułami, a także organizuje dla nich wydarzenia, koncerty i spotkania. Do każdej paczki dołączana jest ręcznie robiona kartka – kolaż z życzeniami z okazji Dnia Kobiet. Wszystko po to, by tego dnia kobiety poczuły się zauważone, docenione, aby wiedziały, że ktoś im dobrze życzy – mówi Paulina Tokarz-Mazurek z Fundacji Pełnia.

Akcja „Trochę Dobra na Dzień Kobiet” odbędzie się w środę, 4 marca 2026. Wydarzenie w Multimedialnym Centrum Artystycznym przy ulicy Wałowej 25 w Tarnowie potrwa od 10:00 do 17:00. Każdy może dołączyć.

- Na wydarzenie warto przynieść dowolną tabliczkę czekolady jako cegiełkę dla kobiet w kryzysie. 8 marca Fundacja Pełnia dostarczy kartki i czekolady wraz z upominkami do tarnowskich organizacji wspomagających kobiety w kryzysie. To będzie Dom Samotnej Matki Sióstr Urszulanek, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom dla Bezdomnych w Tarnowie.

Wszystkie materiały, potrzebne do wykonania kartek kolażowych będą dostępne na miejscu. Wstęp jest wolny, nie trzeba się zapisywać do udziału.

