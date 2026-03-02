Mężczyzna udawał kuriera, by wyłudzić drogi sprzęt kuchenny.

Jego łupem padł Thermomix. Wpadł po policyjnym pościgu.

To nie jedyne jego przewinienie. Zobacz, co mu teraz grozi.

Wyłudził drogi sprzęt kuchenny

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, do oszustwa doszło 10 lutego 2026 roku w miejscowości Chronów w województwie małopolskim. Łukasz D. odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone na portalu OLX.pl, dotyczące sprzedaży urządzenia Thermomix. Po nawiązaniu kontaktu telefonicznego ze sprzedającym, mężczyzna podszył się pod kuriera firmy DPD i odebrał sprzęt o wartości 5700 zł, nie uiszczając za niego zapłaty.

W toku śledztwa ustalono, że podejrzany starannie przygotował się do przestępstwa. Wcześniej wypożyczył samochód dostawczy oraz zdobył odzież firmową i etykiety kurierskie, którymi posłużył się do uwiarygodnienia swojej roli.

Brawurowy pościg i zatrzymanie

Po zidentyfikowaniu sprawcy, funkcjonariusze policji podjęli próbę jego zatrzymania w dniu 17 lutego w miejscowości Osiek. Łukasz D., poruszający się samochodem, zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające do zatrzymania pojazdu i podjął ucieczkę.

Jak relacjonują śledczy, mężczyzna kontynuował brawurową jazdę, naruszając przepisy ruchu drogowego. W trakcie pościgu ominął dwa policyjne punkty blokadowe, uszkadzając jeden z radiowozów. Ucieczka zakończyła się w miejscowości Babice, gdzie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.

Po zatrzymaniu okazało się, że 35-latek był pod wpływem alkoholu (badanie wykazało około 0,3 promila w wydychanym powietrzu) oraz amfetaminy.

Poważne zarzuty i recydywa

W samochodzie zatrzymanego znaleziono m.in. dwa telefony komórkowe, karty SIM, etykiety firmy DPD oraz dowód osobisty należący do innej osoby. Łukasz D. usłyszał trzy zarzuty:

Oszustwa z art. 286 § 1 kk , popełnionego w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy) .

, popełnionego w warunkach powrotu do przestępstwa . Nieumyślnego niezatrzymania się do kontroli drogowej (art. 178b kk) .

. Posiadania substancji psychotropowych w postaci mefedronu (0,85 g) i metamfetaminy (5,17 g).

Podejrzany był w przeszłości karany już dziesięciokrotnie. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy, za samo oszustwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu z dnia 20 lutego, na wniosek prokuratury, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Prokuratura prowadzi dalsze czynności w sprawie, mające na celu ustalenie, czy zatrzymany nie ma na swoim koncie więcej podobnych przestępstw i czy inne osoby nie padły ofiarą jego działalności.

