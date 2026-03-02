- Mężczyzna udawał kuriera, by wyłudzić drogi sprzęt kuchenny.
- Jego łupem padł Thermomix. Wpadł po policyjnym pościgu.
- To nie jedyne jego przewinienie. Zobacz, co mu teraz grozi.
Wyłudził drogi sprzęt kuchenny
Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, do oszustwa doszło 10 lutego 2026 roku w miejscowości Chronów w województwie małopolskim. Łukasz D. odpowiedział na ogłoszenie zamieszczone na portalu OLX.pl, dotyczące sprzedaży urządzenia Thermomix. Po nawiązaniu kontaktu telefonicznego ze sprzedającym, mężczyzna podszył się pod kuriera firmy DPD i odebrał sprzęt o wartości 5700 zł, nie uiszczając za niego zapłaty.
W toku śledztwa ustalono, że podejrzany starannie przygotował się do przestępstwa. Wcześniej wypożyczył samochód dostawczy oraz zdobył odzież firmową i etykiety kurierskie, którymi posłużył się do uwiarygodnienia swojej roli.
Brawurowy pościg i zatrzymanie
Po zidentyfikowaniu sprawcy, funkcjonariusze policji podjęli próbę jego zatrzymania w dniu 17 lutego w miejscowości Osiek. Łukasz D., poruszający się samochodem, zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające do zatrzymania pojazdu i podjął ucieczkę.
Jak relacjonują śledczy, mężczyzna kontynuował brawurową jazdę, naruszając przepisy ruchu drogowego. W trakcie pościgu ominął dwa policyjne punkty blokadowe, uszkadzając jeden z radiowozów. Ucieczka zakończyła się w miejscowości Babice, gdzie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji.
Po zatrzymaniu okazało się, że 35-latek był pod wpływem alkoholu (badanie wykazało około 0,3 promila w wydychanym powietrzu) oraz amfetaminy.
Poważne zarzuty i recydywa
W samochodzie zatrzymanego znaleziono m.in. dwa telefony komórkowe, karty SIM, etykiety firmy DPD oraz dowód osobisty należący do innej osoby. Łukasz D. usłyszał trzy zarzuty:
- Oszustwa z art. 286 § 1 kk, popełnionego w warunkach powrotu do przestępstwa (recydywy).
- Nieumyślnego niezatrzymania się do kontroli drogowej (art. 178b kk).
- Posiadania substancji psychotropowych w postaci mefedronu (0,85 g) i metamfetaminy (5,17 g).
Podejrzany był w przeszłości karany już dziesięciokrotnie. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy, za samo oszustwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu z dnia 20 lutego, na wniosek prokuratury, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
Prokuratura prowadzi dalsze czynności w sprawie, mające na celu ustalenie, czy zatrzymany nie ma na swoim koncie więcej podobnych przestępstw i czy inne osoby nie padły ofiarą jego działalności.
