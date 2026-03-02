Rozpoczęła się rekrutacja do tarnowskich przedszkoli publicznych. Magistrat zachęca do rejestracji

Tarnowskie przedszkola rozpoczęły rekrutację. Wyniki pod koniec kwietnia

Proces przyjmowania wniosków dotyczy dzieci, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola, a także tych, których rodzice planują zmianę placówki. Elektroniczna rekrutacja potrwa do 24 marca.

17 kwietnia opublikowana zostanie lista dzieci zakwalifikowanych oraz tych, którym nie przyznano miejsca. Od tego dnia do 24 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia – brak takiego potwierdzenia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca. Ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 30 kwietnia do godziny 15.

Miasto zaplanowało również rekrutację uzupełniającą, która odbędzie się od 11 do 22 maja. W tym etapie o miejsce w tarnowskich przedszkolach będą mogły ubiegać się także dzieci mieszkające poza Tarnowem.

Wiceprezydent Agnieszka Kawa apeluje do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, aby wybierali miejskie placówki publiczne. Jak zaznacza, tarnowskie przedszkola oferują szeroki wachlarz zajęć wspierających rozwój najmłodszych, a także zróżnicowane i starannie przygotowywane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci.

– Wszystkie nasze placówki dysponują nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi kuchniami. (...) Pracują w nich wykwalifikowane dietetyczki i kucharki, które dbają o odpowiednio zbilansowane, często bardzo specjalistyczne diety, dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Można mieć pewność, że jadłospisy są różnorodne i uwzględniają rosnącą liczbę alergii pokarmowych oraz innych wymagań żywieniowych - podkreśla.

Warto dodać, że pierwsze pięć godzin pobytu dziecka w publicznym przedszkolu jest bezpłatne, a koszt każdej kolejnej godziny wynosi 1 zł.

4

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. WYJĄTKOWY! Tylko dwie możliwe odpowiedzi Pytanie 1 z 10 Marszand opiekuje się: artystami końmi Następne pytanie