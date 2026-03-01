W niedzielę na trasie Brzesko - Nowy Sącz doszło do groźnego wypadku, który spowodował całkowitą blokadę drogi.

W miejscowości Tymowa zderzyły się trzy samochody osobowe. W wyniku zdarzenia ucierpiały trzy osoby.

Jak długo potrwają utrudnienia i jakie są pierwsze ustalenia policji dotyczące przyczyn karambolu?

Groźny wypadek na DK75

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 1 marca 2026 roku, o godzinie 14:56. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwową Straż Pożarną, na 30. kilometrze drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tymowa doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz strażacy-ochotnicy z OSP Tymowa. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, którym udzielono pomocy medycznej. Dwie z nich zespoły ratownictwa medycznego zabrały do szpitala na dodatkowe badania.

Ogromne utrudnienia dla kierowców

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi na odcinku między Brzeskiem a Nowym Sączem. Ruch w obu kierunkach został wstrzymany. Następnie odbywał się wahadłowo. Na ten moment służby zakończyły działania na miejscu wypadku i ruch pojazdów został przywrócony.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

