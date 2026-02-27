I Tarnowskie Targi Integracyjne: Specjaliści pomogą bez czekania w kolejkach

Logopeda, pedagog, psycholog, terapeuta. Między innymi takich specjalistów będzie można spotkać na I Tarnowskich Targach Integracyjnych, które odbędą się w niedzielę, 1 marca 2026. Zaproszeni goście odpowiedzą na pytania, wykonają badania, doradzą i podpowiedzą, jak skutecznie wspierać rozwój dziecka. Inicjatorzy zauważają, że takich potrzeb wciąż przybywa:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie jest szkołą z klasami integracyjnymi, więc my jako nauczyciele widzimy potrzebę i też rozmawiamy z rodzicami. Tych potrzeb jest coraz więcej, niestety, ale też dochodzą do nas głosy, że jest bardzo ciężko dostać się do specjalistów, ponieważ większość gabinetów, czy to prywatnych, czy to państwowych, ma olbrzymie obłożenie. I z tym jest duży kłopot, a w przypadku dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i młodszych, to tak naprawdę jeden miesiąc ma bardzo duże znaczenie rozwojowe i chodzi o to, żeby tę pomoc jak najszybciej uzyskać - mówi organizatorka wydarzenia - Magdalena Trusz.

POSŁUCHAJ: na I Tarnowskie Targi Integracyjne zaprasza Magdalena Trusz

W ramach I Tarnowskich Targów Integracyjnych pod jednym dachem udało się zgromadzić mnóstwo specjalistów. Takie spotkanie nie zastąpi regularnej terapii, ale dzięki temu, że przygotowano bogaty panel prelekcyjny, rodzic, nauczyciel czy opiekun będzie mógł zagłębić się w temat, który go szczególnie interesuje. Po prelekcjach przewidziano czas na pytania, więc będzie możliwość poszerzenia wiedzy. Można będzie także dowiedzieć się o różnych ćwiczeniach, które samodzielnie można z dzieckiem wykonywać w domu.

- Cała impreza jest podzielona na trzy bloki programowe. Pierwszy blok to prelekcje. Na wszystkie prelekcje można po prostu przyjść, jest wejście otwarte, nie trzeba się zapisywać. Drugi blok to blok warsztatowy. To jest blok skierowany głównie do dzieci, właściwie tylko do dzieci, w niektórych przypadkach chodzi też o dziecko z opiekunem. Tutaj są obowiązkowe zapisy na adres mailowy: [email protected]. I trzeci blok to stanowiska konsultacyjne, do których zapisów również nie przyjmujemy. Od 12:00 do godziny 18:00 będzie można przyjść, podejść do specjalisty, który nas szczególnie interesuje, porozmawiać, zbadać się, skonsultować, zobaczyć, jakie są możliwości – zapewnia Magdalena Trusz.

I Tarnowskie Targi Integracyjne odbędą się w niedzielę, 1 marca 2026, w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się o 12:00 i potrwa o 18:00. Więcej szczegółów w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

