Kartka zamiast figurki: Maszkaronka Wiedząca została zdemontowana do naprawy

Zniknęła, ale tylko na chwilę. Mowa o maszkaronce „Wiedzącej” z Tarnowskiego Szlaku Maszkaronów. Figurka, którą na co dzień można znaleźć w rejonie woonerfu przy ulicy Krakowskiej, została zdjęta do naprawy. Jest ona konieczna, bo pręt mocujący figurkę do podłoża został złamany w wyniku częstego wyginania.

- Przy maszkaronce od początku mieliśmy wątpliwości, czy ta jej wyjątkowość na tym wysokim pręcie i ta pozycja: „JA WIEM”, czy to nam się sprawdzi, bo praw fizyki nie oszukamy. Ona tak trochę pływała, raz w prawo, raz w lewo, mieliśmy różne sygnały, że maszkaronka znowu jest przegięta. I w którymś momencie, ona została tak przegięta, że ten pręt u nasady, mimo że był mocno osadzony, ona się złamał. W związku z tym, wspólnie z panią Martą Wojciechowską, autorką maszkaronki, zastanawialiśmy się, co zrobić, jak to zrobić, żeby ona nie była już tak traktowana – tłumaczy Maria Zawada-Bilik z tarnowskiego magistratu.

Ostatecznie zdecydowano o modyfikacji sposobu mocowania figurki. Maszkaronka zostanie zainstalowana na krótszym pręcie, co powinno w przyszłości uniemożliwić jej wyginanie i kolejne uszkodzenia mocowania. Naprawiona figurka Wiedzącej ma wrócić na miejsce przy ulicy Krakowskiej lada dzień. Na razie zastąpiono ją tabliczką ze zdjęciem i informacją:

Witam Was. Widzę rozczarowanie moją nieobecnością. Jestem w konserwacji i niedługo wrócę jeszcze piękniejsza. Do zobaczenia – Maszkaronka Wiedząca.

Jednocześnie Maria Zawada-Bilik informuje, że w ramach przygotowania Tarnowskiego Szlaku Maszkaronów do kolejnego sezonu wiosenno-letniego, trwają prace modernizacyjne również przy innych figurkach. Niektóre wymagają czyszczenia, przy innych konieczna jest wymiana tabliczek informacyjnych. Wszystko ma być gotowe w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, że Tarnowski Szlak Maszkaronów powstał w nawiązaniu do historii miasta i rzeźb maszkaronów z tarnowskiego Ratusza. O stworzenia małych figurek zaproszono 15 tarnowskich artystów. Obecnie na Szlaku znajduje się 20 figurek, zlokalizowanych w 19 miejscach Tarnowa. Można podążać ich śladem z pomocą specjalnej mapy, która jest dostępna w Tarnowskim Centrum Informacji przy Rynku 7.

