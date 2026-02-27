Smok znowu zieje ogniem! Legendarny Dragon zagra w Piwnicy „Przepraszam” w Tarnowie

Weterani, którzy nie biorą jeńców. Dragon sprawi, że zadrżą ściany Piwnicy „Przepraszam”

Dragon to nie jest po prostu zespół. To instytucja, która współtworzyła metalową scenę za żelazną kurtyną. Powstali w 1984 roku w Katowicach i od samego początku walili bezkompromisowy thrash/death metal, przecierając szlaki dla kolejnych pokoleń. Ich karków nie oszczędzały pierwsze edycje Metalmanii, a kultowe albumy takie, jak „Horda Goga” czy „Scream of Death” odbiły się echem na całym świecie. Dzielili deski z tytanami pokroju Death, Kreator i Morbid Angel, co samo w sobie jest pieczęcią najwyższej jakości.

Po latach hibernacji Smok obudził się w 2016 roku i, jak się okazało, wciąż jest piekielnie głodny. Z nową energią i dwoma świeżymi albumami na koncie, w tym ostatnim „Unde Malum” z 2023 roku, udowadniają, że metryka nie ma znaczenia, gdy w żyłach płynie czysty metal. Zespół wzywa weteranów do odkurzenia dżinsowych katan i startych skór, a młodych adeptów ciężkiego grania do stawienia się na lekcji historii.

Zanim na scenie zamelduje się główny potwór wieczoru, atmosferę podgrzeją dwa znakomite supporty. Wieczór otworzy warszawski Wielki Mrok, warzący swój black metal w kotle pełnym smoły i prastarych kości. To będzie surowa, ponura ceremonia w hołdzie starej fali.

Po nich na scenę wparują Runaway Devils – zesłane z piekła wiedźmy black raw’n’rolla z Łodzi. Te dziewczyny nie biorą jeńców. Ich muzyka to brudny, garażowy cios prosto w twarz, a ich krzyk to głos tych, które wieki temu płonęły na stosach. Mówią, że grają gorzej niż Venom w ich najlepszych latach – a w tym brudzie i chaosie tkwi cała ich moc.

Jedno jest pewne, 6 marca o szóstej sześć po południu w tarnowskiej Piwnicy „Przepraszam” rozpocznie się metalurgiczny rytuał. To nie koncert, to manifestacja siły i hołd dla korzeni. Obecność obowiązkowa. Widzimy się pod sceną

Szczegółowe informacje o koncercie oraz dostępności biletów znajdziecie na Facebooku Piwnicy „Przepraszam”.

