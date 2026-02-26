Pod Tarnowem przez 6 lat rozgrywał się rodzinny dramat.

36-letni syn znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką.

Mężczyzna został aresztowany. Sprawdź, co mu grozi.

Sześć lat przemocy

Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę, 22 lutego 2026 roku, a dokonali go funkcjonariusze z Komisariatu Policji Tarnów - Centrum. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy wskazuje, że 36-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego przez około sześć lat miał znęcać się nad swoją matką, z którą wspólnie zamieszkiwał.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna regularnie, często będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury. W ich trakcie miał kierować w stronę 66-latki wyzwiska, poniżać ją, krytykować i ośmieszać. Dochodziło również do niszczenia wyposażenia domu oraz zakłócania jej spoczynku nocnego. Śledczy ustalili, że 36-latek groził kobiecie pozbawieniem życia oraz stosował wobec niej przemoc fizyczną, w tym szarpanie i popychanie.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 36-latkowi zarzutu z art. 207 Kodeksu karnego, który dotyczy znęcania się nad osobą najbliższą. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Policja apeluje: Reaguj na przemoc

Funkcjonariusze policji przy okazji tej sprawy przypominają, że przemoc domowa nie jest sprawą prywatną, lecz przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy sygnał dotyczący krzywdy w rodzinie jest traktowany z najwyższą powagą. Osoby doświadczające przemocy lub będące jej świadkami powinny niezwłocznie informować odpowiednie służby. Mogą one liczyć na pełne wsparcie i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji.

