To najpiękniejsze dwory w województwie małopolskim. Wśród nich prawdziwe perły architektury! [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-02-26 11:32

Polska jest krajem, który wyróżnia się na tle całego świata ogromną ilością zabytków. Śmiało można nazwać ją krainą zamków, ale nie należy zapominać, że właśnie na naszych ziemiach znajduje się mnóstwo dworów. Przed wybuchem II wojny światowej na terenie dawnej Rzeczpospolitej było blisko 22 tysiące takich obiektów. Do dziś przetrwało ich zaledwie 250. Natomiast z 12 tysięcy dworów na terenie dzisiejszej Polski pozostało 2800 budynków, z czego aż 2 tysiące z nich popadło w ruinę, a ich uratowanie nie jest już możliwe. Najpiękniejsze dwory są położone w Małopolsce. Jak wyglądają te wyjątkowe miejsca? Sprawdźcie w naszej galerii!

To najpiękniejsze dwory w Małopolsce. To prawdziwe perełki!

Małopolska jest regionem niezwykle bogatym w zabytki i atrakcje turystyczne. Na terenie województwa, oprócz wspaniałych zamków, możemy znaleźć również mnóstwo pięknych dworów i pałaców, będących tym, co wyróżnia naszą historię i kulturę. Reprezentują one rozmaite style architektoniczne, od renesansowych perełek po klasycystyczne rezydencje otoczone malowniczymi parkami. Kiedyś zamieszkiwała w nich szlachta, magnateria, a także wiele znamienitych postaci historycznych, w tym znakomitych artystów. To właśnie w ich murach tętniło życie towarzyskie i polityczne, a w dworskich alkowach rodziły się idee, które kształtowały Polskę. Dzisiaj większość z nich popadło w ruinę, a te, które przetrwały stanowią własność prywatnych właścicieli lub należą do majątku gminnego. Niektóre zaadaptowano na muzea, ośrodki kultury, szkoły czy domy mieszkalne. Często stają się one luksusowymi hotelami lub restauracjami, pozwalając gościom poczuć ducha minionych epok. Jednak wciąż są nierozerwalną częścią naszego dziedzictwa, cichymi świadkami burzliwych dziejów i skarbnicą opowieści, które czekają na odkrycie.

Polecany artykuł:

To najpiękniejsze pałace w województwie małopolskim. Znajdują się w malowniczyc…

Przygotowaliśmy galerię, w której znajdziecie wybór najpiękniejszych dworów położonych na terenie województwa małopolskiego. Warto zobaczyć te urokliwe budynki i mieć je na uwadze, kiedy planujemy weekendowy wyjazd czy zwiedzanie Małopolski. Obok zamków i zabytkowych kościołów, są one jednymi z najwspanialszych obiektów, które możemy podziwiać w tej części Polski.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w naszym kraju?

Najpiękniejsze dwory w Małopolsce. Te miejsca powinien zobaczyć każdy turysta! [GALERIA]

Najpiękniejsze dwory w Małopolsce. Musisz koniecznie zobaczyć te miejsca!
Galeria zdjęć 15
Tarnów Radio ESKA Google News
Dom Książków, Tarnów
dwory w Małopolsce
województwo małopolskie
zabytki
Małopolska
dwory w województwie małopolskim