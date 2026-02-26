To najpiękniejsze dwory w Małopolsce. To prawdziwe perełki!

Małopolska jest regionem niezwykle bogatym w zabytki i atrakcje turystyczne. Na terenie województwa, oprócz wspaniałych zamków, możemy znaleźć również mnóstwo pięknych dworów i pałaców, będących tym, co wyróżnia naszą historię i kulturę. Reprezentują one rozmaite style architektoniczne, od renesansowych perełek po klasycystyczne rezydencje otoczone malowniczymi parkami. Kiedyś zamieszkiwała w nich szlachta, magnateria, a także wiele znamienitych postaci historycznych, w tym znakomitych artystów. To właśnie w ich murach tętniło życie towarzyskie i polityczne, a w dworskich alkowach rodziły się idee, które kształtowały Polskę. Dzisiaj większość z nich popadło w ruinę, a te, które przetrwały stanowią własność prywatnych właścicieli lub należą do majątku gminnego. Niektóre zaadaptowano na muzea, ośrodki kultury, szkoły czy domy mieszkalne. Często stają się one luksusowymi hotelami lub restauracjami, pozwalając gościom poczuć ducha minionych epok. Jednak wciąż są nierozerwalną częścią naszego dziedzictwa, cichymi świadkami burzliwych dziejów i skarbnicą opowieści, które czekają na odkrycie.

Przygotowaliśmy galerię, w której znajdziecie wybór najpiękniejszych dworów położonych na terenie województwa małopolskiego. Warto zobaczyć te urokliwe budynki i mieć je na uwadze, kiedy planujemy weekendowy wyjazd czy zwiedzanie Małopolski. Obok zamków i zabytkowych kościołów, są one jednymi z najwspanialszych obiektów, które możemy podziwiać w tej części Polski.

Najpiękniejsze dwory w Małopolsce. Te miejsca powinien zobaczyć każdy turysta! [GALERIA]

