Zgłobice: Dachowanie na drodze krajowej nr 94. Są utrudnienia w ruchu

Tomasz Piszczek
2026-02-26 9:45

W czwartek rano na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Zgłobice doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy dachował, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu występują utrudnienia w ruchu, a jeden pas jezdni jest zablokowany.

Wypadek na DK 94 w Zgłobicach

i

Autor: KM PSP w Tarnowie/ Materiały prasowe
  • W czwartek rano doszło do groźnego zdarzenia na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach. 
  • Samochód osobowy dachował, a kierująca nim kobieta została zabrana do szpitala. 
  • Dlaczego straciła panowanie nad autem? Na miejscu występują poważne utrudnienia. 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Wypadek na drodze krajowej 94 w Zgłobicach

Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 8:41. Na ulicy Krakowskiej w Zgłobicach, która jest częścią drogi krajowej nr 94, kierująca samochodem osobowy z nieustalonych przyczyn straciła nad nim panowanie i dachowała.

Jak informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, "pojazdem podróżowała kobieta w wieku około 30 lat. Zdołała ona samodzielnie opuścić uszkodzony samochód jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych". Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Decyzją ratowników kobieta została zabrana do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z prowadzonymi na miejscu działaniami ratowniczymi oraz czynnościami wyjaśniającymi przyczyny zdarzenia, na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach występują poważne utrudnienia. Jeden pas ruchu w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowany.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka drogi. Zalecane jest korzystanie z dostępnych objazdów, aby uniknąć tworzących się zatorów. 

Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek w Borzęcinie Górnym. Nie żyje 48-letni mężczyzna potrącony pr…

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Zderzenie ciężarówki z osobówką na trasie Tarnów - Brzesko. Trzy osoby poszkodowane

Zderzenie ciężarówki z osobówką na trasie Tarnów - Brzesko. Trzy osoby poszkodowane
Galeria zdjęć 7
Myśleli, że to udar. Życie pacjenta i ratowników uratował prezent od Radia Eska
utrudnienia w ruchu
DK94
Straż Pożarna w Tarnowie
dachowanie auta
wypadek dk94
wypadek drogowy