- W czwartek rano doszło do groźnego zdarzenia na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach.
- Samochód osobowy dachował, a kierująca nim kobieta została zabrana do szpitala.
- Dlaczego straciła panowanie nad autem? Na miejscu występują poważne utrudnienia.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Wypadek na drodze krajowej 94 w Zgłobicach
Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 8:41. Na ulicy Krakowskiej w Zgłobicach, która jest częścią drogi krajowej nr 94, kierująca samochodem osobowy z nieustalonych przyczyn straciła nad nim panowanie i dachowała.
Jak informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, "pojazdem podróżowała kobieta w wieku około 30 lat. Zdołała ona samodzielnie opuścić uszkodzony samochód jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych". Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Decyzją ratowników kobieta została zabrana do szpitala w celu dalszej diagnostyki.
Utrudnienia dla kierowców
W związku z prowadzonymi na miejscu działaniami ratowniczymi oraz czynnościami wyjaśniającymi przyczyny zdarzenia, na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach występują poważne utrudnienia. Jeden pas ruchu w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowany.
Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka drogi. Zalecane jest korzystanie z dostępnych objazdów, aby uniknąć tworzących się zatorów.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!