W czwartek rano doszło do groźnego zdarzenia na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach.

Samochód osobowy dachował, a kierująca nim kobieta została zabrana do szpitala.

Dlaczego straciła panowanie nad autem? Na miejscu występują poważne utrudnienia.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Wypadek na drodze krajowej 94 w Zgłobicach

Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 8:41. Na ulicy Krakowskiej w Zgłobicach, która jest częścią drogi krajowej nr 94, kierująca samochodem osobowy z nieustalonych przyczyn straciła nad nim panowanie i dachowała.

Jak informuje mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, "pojazdem podróżowała kobieta w wieku około 30 lat. Zdołała ona samodzielnie opuścić uszkodzony samochód jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych". Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Decyzją ratowników kobieta została zabrana do szpitala w celu dalszej diagnostyki.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z prowadzonymi na miejscu działaniami ratowniczymi oraz czynnościami wyjaśniającymi przyczyny zdarzenia, na drodze krajowej nr 94 w Zgłobicach występują poważne utrudnienia. Jeden pas ruchu w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowany.

Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, omijanie tego odcinka drogi. Zalecane jest korzystanie z dostępnych objazdów, aby uniknąć tworzących się zatorów.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają funkcjonariusze Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Zderzenie ciężarówki z osobówką na trasie Tarnów - Brzesko. Trzy osoby poszkodowane

7