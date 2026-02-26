W Borzęcinie Górnym doszło do tragicznego wypadku.

Autobus śmiertelnie potrącił 48-letniego pieszego.

Życia mężczyzny nie uratował nawet śmigłowiec LPR.

Policja bada przyczyny zdarzenia. Co doprowadziło do tragedii?

Śmiertelne potrącenie na drodze

Do wypadku doszło w środę, 25 lutego, po godzinie 18:00 w miejscowości Borzęcin Górny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 48-letni pieszy został potrącony przez autobus marki Mercedes. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano służby ratunkowe.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzesku oraz druhowie z OSP Borzęcin Górny. Wezwano również zespół ratownictwa medycznego. U poszkodowanego mężczyzny stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia, w związku z czym podjęto natychmiastową reanimację.

Ze względu na krytyczny stan poszkodowanego, na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Niestety, pomimo wysiłków ratowników, życia 48-latka nie udało się uratować. Po długotrwałej akcji ratunkowej obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Na czas prowadzenia działań ratunkowych oraz czynności dochodzeniowych droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowała policja pod nadzorem prokuratora, która prowadzi szczegółowe dochodzenie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

