W Tarnowie otwarto nową elektrociepłownię. Będą niższe rachunki za ogrzewanie?

Elektrociepłownia Stalowa już działa

Nowe źródło zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej powstało w pobliżu elektrociepłowni Piaskówka. Instalacja oparta jest na nowoczesnych silnikach gazowych, które automatycznie produkują zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. System działa praktycznie bezobsługowo. Dzięki inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie ma zyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Do każdej sprzedanej megawatogodziny energii spółka będzie otrzymywała dopłaty.

Niestety nic nie wskazuje na to, że inwestycja przełoży się na niższe rachunki za ciepło. Prezes MPEC-u Tadeusz Sieńczak podkreśla jednak, że nowe silniki pozwolą ustabilizować ceny.

- Jest to kolejna inwestycja w ramach transformacji energetycznej, gdzie musimy wycofywać paliwo węglowe, najbardziej emisyjne, związane z opłatami za ETS. Między innymi one spowodowały bardzo duże podwyżki w ostatnich latach, więc zmierzamy w takim kierunku, żeby te ceny stabilizować, wykonywać następne inwestycje, żeby docelowo to ciepło było w rozsądnych cenach - podkreśla.

Koszt budowy elektrociepłowni wyniósł ponad 50 mln zł.

