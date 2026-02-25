Tarnów zaprasza do rozmowy o filmie! DKF „Niewinni Marzyciele” startuje w Kinie Marzenie

W Kinie Marzenie w Tarnowie rusza Dyskusyjny Klub Filmowy „Niewinni Marzyciele”, nawiązujący do klasyki kina.

Inauguracja Klubu odbędzie się 25 lutego 2026 roku pokazem kultowego „Lotu nad kukułczym gniazdem”.

Poza projekcją, uczestnicy mogą liczyć na prelekcje filmoznawczyni i otwarte dyskusje przy kawie.

Kto może dołączyć do "Niewinnych Marzycieli" i co kryje się za nazwą klubu? Sprawdź, dlaczego warto!

To ma być przestrzeń do oglądania klasycznych filmów, refleksji, rozmowy i swobodnej wymiany poglądów. Temu ma służyć Dyskusyjny Klub Filmowy, który właśnie rozpoczyna działalność w Kinie Marzenie w Tarnowie. Klub będzie nosił nazwę „Niewinni Marzyciele”. To nawiązanie jednocześnie do nazwy tarnowskiego kina oraz dwóch ważnych tytułów: „Niewinnych czarodziejów” Andrzeja Wajdy i „Marzycieli” Bernardo Bertolucciego. Inicjatorzy zapowiadają, że w ramach Klubu pokazywane będą klasyczne tytuły, które po latach wracają na kinowy ekran. Każdy seans poprzedzi krótka prelekcja, a całość zwieńczy swobodna rozmowa przy kawie. Gospodynią cyklu jest Kaja Łuczyńska - filmoznawczyni, prelegentka i edukatorka filmowa:

- Dyskusyjne kluby filmowe to coś, co było obecne w Polsce, ale też na świecie oczywiście od wielu, wielu dekad. Lata 50. to chyba był taki czas szczególnego rozkwitu właśnie DKF-ów, ale co wspaniałe, dalej takie właśnie przestrzenie do dyskusji o filmach istnieją i mają się dobrze, a co więcej, jak widać na przykładzie naszej rozmowy, otwierają się właśnie nowe. Generalnie chodzi o to, aby oglądnąć film i później o nim rozmawiać, ale rozmawiać w taki otwarty sposób, rozmawiać w sposób zapraszający właśnie do wymiany zdań, wymiany refleksji, poglądów. Po prostu oglądamy filmy i o nich rozmawiamy – mówi Kaja Łuczyńska.

POSŁUCHAJ: o Dyskusyjnym Klubie Filmowym w Kinie Marzenie mówi Kaja Łuczyńska

Podczas inauguracji działalności DKF „Niewinni Marzyciele” pokazany zostanie kultowy film Milosa Formana „Lot na kukułczym gniazdem”. Inicjatorzy zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach, które będą się odbywały raz w miesiącu. Jak zapewnia prowadząca, to propozycja dla widzów w każdym wieku:

- Zapraszamy każdego, kto lubi filmy albo po prostu chciałby je sobie oglądać wspólnie właśnie z grupą innych ludzi, którzy chętnie o filmach rozmawiają, chętnie się dzielą swoimi wrażeniami, bo tak naprawdę taki DKF jest dla każdego. Tu nie trzeba być kulturoznawcą, filmoznawcą, tu wystarczy naprawdę zobaczyć ten film, który prezentujemy, a potem sobie po prostu z nami o nim porozmawiać. Chcemy mieć różne perspektywy. To nie jest tak, że chcemy się zamknąć w jakimś jednym tylko kręgu, bo faktycznie ja zawsze tak powtarzam, że ile nas jest w sali kinowej, tyle tak naprawdę jest filmów, bo każdy z nas jednak filtruje te filmy przez swoje doświadczenie, obserwacje i tak naprawdę widzi trochę coś innego. I o tych prywatnych filmach właśnie będziemy rozmawiać – dodaje Kaja Łuczyńska.

Pierwsza projekcja w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Kinie Marzenie w Tarnowie już w środę, 25 lutego 2026. Początek o godzinie 18:00. A więcej na temat tej inicjatywy w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

