Tarnów zaprasza do rozmowy o filmie! DKF „Niewinni Marzyciele” startuje w Kinie Marzenie

- W Kinie Marzenie w Tarnowie rusza Dyskusyjny Klub Filmowy „Niewinni Marzyciele”, nawiązujący do klasyki kina.
- Inauguracja Klubu odbędzie się 25 lutego 2026 roku pokazem kultowego „Lotu nad kukułczym gniazdem”.
- Poza projekcją, uczestnicy mogą liczyć na prelekcje filmoznawczyni i otwarte dyskusje przy kawie.
- Kto może dołączyć do "Niewinnych Marzycieli" i co kryje się za nazwą klubu? Sprawdź, dlaczego warto!
To ma być przestrzeń do oglądania klasycznych filmów, refleksji, rozmowy i swobodnej wymiany poglądów. Temu ma służyć Dyskusyjny Klub Filmowy, który właśnie rozpoczyna działalność w Kinie Marzenie w Tarnowie. Klub będzie nosił nazwę „Niewinni Marzyciele”. To nawiązanie jednocześnie do nazwy tarnowskiego kina oraz dwóch ważnych tytułów: „Niewinnych czarodziejów” Andrzeja Wajdy i „Marzycieli” Bernardo Bertolucciego. Inicjatorzy zapowiadają, że w ramach Klubu pokazywane będą klasyczne tytuły, które po latach wracają na kinowy ekran. Każdy seans poprzedzi krótka prelekcja, a całość zwieńczy swobodna rozmowa przy kawie. Gospodynią cyklu jest Kaja Łuczyńska - filmoznawczyni, prelegentka i edukatorka filmowa:
- Dyskusyjne kluby filmowe to coś, co było obecne w Polsce, ale też na świecie oczywiście od wielu, wielu dekad. Lata 50. to chyba był taki czas szczególnego rozkwitu właśnie DKF-ów, ale co wspaniałe, dalej takie właśnie przestrzenie do dyskusji o filmach istnieją i mają się dobrze, a co więcej, jak widać na przykładzie naszej rozmowy, otwierają się właśnie nowe. Generalnie chodzi o to, aby oglądnąć film i później o nim rozmawiać, ale rozmawiać w taki otwarty sposób, rozmawiać w sposób zapraszający właśnie do wymiany zdań, wymiany refleksji, poglądów. Po prostu oglądamy filmy i o nich rozmawiamy – mówi Kaja Łuczyńska.
Podczas inauguracji działalności DKF „Niewinni Marzyciele” pokazany zostanie kultowy film Milosa Formana „Lot na kukułczym gniazdem”. Inicjatorzy zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach, które będą się odbywały raz w miesiącu. Jak zapewnia prowadząca, to propozycja dla widzów w każdym wieku:
- Zapraszamy każdego, kto lubi filmy albo po prostu chciałby je sobie oglądać wspólnie właśnie z grupą innych ludzi, którzy chętnie o filmach rozmawiają, chętnie się dzielą swoimi wrażeniami, bo tak naprawdę taki DKF jest dla każdego. Tu nie trzeba być kulturoznawcą, filmoznawcą, tu wystarczy naprawdę zobaczyć ten film, który prezentujemy, a potem sobie po prostu z nami o nim porozmawiać. Chcemy mieć różne perspektywy. To nie jest tak, że chcemy się zamknąć w jakimś jednym tylko kręgu, bo faktycznie ja zawsze tak powtarzam, że ile nas jest w sali kinowej, tyle tak naprawdę jest filmów, bo każdy z nas jednak filtruje te filmy przez swoje doświadczenie, obserwacje i tak naprawdę widzi trochę coś innego. I o tych prywatnych filmach właśnie będziemy rozmawiać – dodaje Kaja Łuczyńska.
Pierwsza projekcja w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Kinie Marzenie w Tarnowie już w środę, 25 lutego 2026. Początek o godzinie 18:00. A więcej na temat tej inicjatywy w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.
