Okulary dla ratowników i opaska na stres: uczniowie z Tarnowa zaskakują świat technologii

Już po raz siódmy Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie zorganizował Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory. To wydarzenie promujące naukę oraz wspierającą młode talenty naukowe i innowatorów. Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej uczniowie przygotowali 11 projektów naukowych. Drugą częścią był Festiwal Naukowy, podczas którego młodzi konstruktorzy mogli się pochwalić swoimi pomysłami.

- Nasz projekt to jest w zasadzie badanie, które bada podczas hamowania silnika elektrycznego, czy jesteśmy w stanie odzyskać w jakimś stopniu energię elektryczną. Badania są jak najbardziej pozytywne. Odzysk jest. Na przykład jak jedziemy rowerem pod górkę to pedałujemy, na co musimy przeznaczyć energię, a z górki hamujemy i czyli chcielibyśmy odzyskać tą energię, żeby z powrotem móc ją przeznaczyć na rozpędzanie i lżej wyjechać pod tą górkę. (…) My stworzyliśmy inteligentną opaskę, która pomoże wyciszyć się użytkownikowi w stresowych sytuacjach wywołanych hałasem. Nazywa się ona MuteBand. Opaska działa na zasadzie silnika wibracyjnego. Wykrywa nadmierny hałas poprzez odpowiednie czujniki oraz HRV - to jest rytmiczność drgań serca. Jak będzie odchylenie od normy, to się nam załączy nasza opaska i wyrówna te drgania serca. Chcielibyśmy pomóc dzieciom w szkołach, ludziom w pracy oraz osobom ze spektrum autyzmu oraz ADHD. (…) To jest Airmedic - to okulary dla ratowników. Sam jestem w straży od dwóch lat, byłem na szkoleniu poszukiwawczo-ratowniczym w Szkole Aspirantów w Krakowie i miałem okazję pracować na poligonie przy gruzowiskach i takie okulary na przykład tam mogłyby znaleźć swoje zastosowanie. Okulary Airmedic są jest to tak można powiedzieć trzecie oko dla ratownika medycznego, który w momencie dotarcia do osoby poszkodowanej jest w stanie zlokalizować potencjalne zagrożenia, czyli na przykład jakieś złamania, krwotoki. Te okulary będą zbierały dźwięk. Czyli na przykład jeżeli sobie taki ratownik zrobi wywiad, czy oceni skalę przytomności to te okulary już to zapisują i na przykład ratownik przy większej ilości osób poszkodowanych nie musi tego zapamiętywać. Zdecydowanie usprawnia pracę ratownika w sytuacjach kryzysowych – mówili w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów młodzi innowatorzy.

Na Festiwalu prezentowany był również model inteligentnego domu, w którym dzięki połączeniu z Internetem i odpowiedniej aplikacji można zdalnie zarządzać domowymi urządzeniami. Chętni mogli zobaczyć urządzenie wspierające kierowców ciężarówek z przyczepami, które usprawniają proces cofania i parkowania w wąskich miejscach. Ale nie zabrakło też spektakularnych robotów, które prezentowały różne możliwości wykorzystania.

Młodzi ludzie, którzy odwiedzili Festiwal E(x)plory chętnie oglądali proponowane projekty i poznawali ich zastosowanie. Zgodnie przyznawali, że warto brać udział w podobnych wydarzeniach:

- Zawsze to nowe doświadczenia. Jak od małego się uczysz jak się prezentować, no to oczywiście, że na studiach jest łatwiej. Też bardzo firmy patrzą na osoby takie, co nie tylko się uczą, a też pokazują coś więcej. Zdobywamy ogromne doświadczenie, możemy swoje hobby poszerzać i realizować się w innych dziedzinach – mówili uczniowie i studenci. A więcej o prezentowanych projektach w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

Dodajmy, że uczniowie z Tarnowa mogą poszczycić się wieloma sukcesami w Konkursie E(x)plory. W 2013 roku I nagrodę w krajowym finale Konkursu zdobył uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. W 2018 roku młodemu naukowcowi z Tarnowa przyznano w finale Nagrodę Specjalną Przewodniczącej Jury. W 2023 roku - Nagrodę specjalną Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz nagrodę specjalną Urzędu Patentowego otrzymali twórcy „Rescuce Capsule Slim”. Rok później uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zdobyli nagrodę specjalną Urzędu Patentowego RP.

