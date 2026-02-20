Powrót do pracy po przerwie: Darmowe wsparcie dla kobiet w Tarnowie

Tarnowskie fundacje wspierają kobiety w powrocie na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Projekt "Akcja Równość" oferuje indywidualne i grupowe wsparcie, od doradztwa zawodowego po motywacyjne spotkania z psychologiem.

Trwa nabór do marcowej edycji, która pomoże uczestniczkom odzyskać pewność siebie i znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie.

Wychowywanie dzieci, opieka nad starszymi rodzicami, niepełnosprawnym członkiem rodziny, a nawet wypadki losowe. Wszystko to sprawia, że kobieta na dłużej wypada z rynku pracy. Powrót do zawodu po latach może się wydawać zadaniem bardzo trudnym. Brakuje wiary w siebie, pewności, że posiadane doświadczenie i kompetencje wystarczą, by skutecznie zabiegać o stanowisko. Tarnowskie fundacje EDUMOCNI i ALEGORIA postanowiły wesprzeć panie w tym przełomowym momencie życia, kiedy decydują, że czas na zmiany. Realizują projekt pod nazwą „Akcja Równość”, skierowany do kobiet, które aktualnie nie pracują, ale myślą o tym, żeby wrócić na rynek pracy lub pracują, ale rozważają zmianę ścieżki kariery zawodowej.

- Mamy do zaoferowania indywidualne oraz grupowe wsparcie dla kobiet, które się zgłoszą do projektu. Indywidualne wsparcie to jest spotkanie z doradcą zawodowym, na którym ustalamy, jakie są cele naszej uczestniczki, która chce coś zmienić, która chce się zainspirować również tą zmianą. Jest również poradnictwo zawodowe, poradnictwo prawne, jeżeli któraś chce się czegoś dowiedzieć, dopytać, jak się po tym rynku pracy przemieszczać, jak poszukiwać ofert pracy, które będą dla tej naszej kobiety po prostu najbardziej odpowiadające, czy w wymiarze czasu pracy, czy w zakresie obowiązków, czy odległości nawet od domu, godząc życie zawodowe z życiem osobistym oraz wsparcie motywacyjne. To są spotkania z psychologiem, w trakcie których również dostają narzędzia, jak się zmotywować, jak wybrać sobie tą swoją ścieżkę rozwoju w taki sposób, żeby była zgodna z samym sobą najbardziej. I oprócz tego jest również poradnictwo grupowe, które opiera się przede wszystkim na równości szans, ponieważ kobiety są często dyskryminowane ze względu na potrzebę opieki nad dziećmi, na choroby dzieci, czy opieki nad innymi osobami zależnymi – tłumaczy Agnieszka Kozioł, doradca zawodowy.

POSŁUCHAJ o projekcie "AKCJA RÓWNOŚĆ" dla kobiet

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że z bezpłatnego wsparcia korzystają chętnie kobiety w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych. Są panie po studiach, dla których wybrany kierunek okazał się nietrafionym wyborem, kobiety, które po urodzeniu dzieci, chcą wrócić do zawodu, a także nieco starsze panie, które odkrywają, że ich dotychczasowa ścieżka zawodowa, nie spełnia już ich oczekiwań.

- Ja w tym projekcie prowadzę grupę wsparcia. To jest taki sposób, styl na funkcjonowanie, na zaprzyjaźnienie trochę tych osób, ale też na zbudowanie, jak ja to mówię, trochę własnego plemienia, czyli takiej grupy, która zajmuje się podobnymi rzeczami, ma podobne troski, często boryka się z podobnymi sytuacjami i jedną z takich bardzo uwalniających sytuacji jest takie stwierdzenie: Nie tylko ja tak mam. Zobaczenie tego jest bardzo uwalniające i często pokazuje, że no w zasadzie wszyscy jako ludzie zmagamy się z dość podobnymi sytuacjami. I fajnie jest mieć takie trochę zwierciadło innej osoby, w którym się mogę obejrzeć. W trakcie tych spotkań pracujemy przede wszystkim nad taką samoświadomością, nad budowaniem poczucia, w którym miejscu jestem, co mi towarzyszy, z czym się zmagam i w jaki sposób mogę, biorąc pod uwagę oczywiście nasz układ nerwowy, który czasem nieświadomie nam torpeduje różne nasze piękne plany i szlachetne zamysły, w jaki sposób zrobić te kroki, które będą nas przywodzić do celu, który sobie wybieramy – mówi Marta Łazarczyk z Fundacji Alegoria.

Obecnie trwa pierwsza edycja, ale rozpoczęła się już rekrutacja do drugiej grupy, która rozpocznie spotkania w marcu. W planach jest jeszcze kolejna grupa przed wakacjami i następna po wakacjach. Organizatorki zachęcają do kontaktu poprzez stronę edumocni.pl, gdzie jest informacja o projekcie Akcja Równość albo Kobieta Odważna i tam można znaleźć link do zapisów. Wsparcie jest darmowe dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W sumie z pomocy w ramach projektu będzie mogło skorzystać około 60 kobiet. Więcej szczegółów w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

