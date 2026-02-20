Na DK 94 w Łoponiu doszło do wypadku, powodując utrudnienia w ruchu.

Zderzyła się tam ciężarówka z osobówką. Trzy osoby zostały ranne.

Policja ustala przyczyny. Co doprowadziło do tego zdarzenia?

Groźny wypadek na trasie Tarnów - Brzesko

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku, około godziny 12:15. Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Łopoń (woj. małopolskie) zderzyły się samochód osobowy oraz samochód ciężarowy.

Na miejsce niezwłocznie zadysponowano służby ratunkowe. W wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące pojazdami. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Na miejscu trwają działania ratownicze, a policja ustala dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie drogi krajowej nr 94 w obu kierunkach na odcinku Tarnów - Brzesko. Służby obecne na miejscu pracują nad jak najszybszym przywróceniem przejezdności. Według najnowszych informacji ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.

Według wstępnych szacunków, utrudnienia mogą potrwać co najmniej 2,5 godziny. Kierowcom zaleca się, w miarę możliwości, omijanie tego fragmentu trasy i korzystanie z dróg alternatywnych. Policja może organizować lokalne objazdy. Stosujcie się do poleceń służb działających na miejscu wypadku.

