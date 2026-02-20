Komisja Oświaty pozytywnie o połączeniu szkół i przedszkoli w Tarnowie. Nauczyciele przerażeni: "Boimy się o swoją przyszłość"

Miasto planuje reorganizację szkół i przedszkoli. Zmiany możliwe od września
Powodem planowanej reorganizacji jest systematyczny spadek liczby dzieci oraz niekorzystne prognozy demograficzne, które – jak podkreślają urzędnicy – nie wskazują na poprawę sytuacji. Zgodnie z przedstawioną koncepcją, szkoły i przedszkola mają zostać połączone w zespoły. Jak zapewniają przedstawiciele magistratu, będzie to wyłącznie zmiana administracyjna. Placówki nadal mają funkcjonować w dotychczasowych budynkach.
Zmiany obejmą natomiast kwestie zarządzania. Obecni dyrektorzy szkół i przedszkoli stracą swoje stanowiska. W kwietniu mają zostać ogłoszone konkursy, które wyłonią nowych dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych. Reorganizacja wpłynie na prowadzenie kadr i księgowości. Będzie główna księgowa i kilka księgowych w zespole.
W czwartek, 19 lutego, odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, podczas którego radni analizowali propozycję magistratu. Projekt zmian uzyskał pozytywną opinię komisji. Jak podkreśla jej przewodniczący, Tomasz Żmuda, wprowadzenie zmian jest konieczne.
- Ja głosowałem "za". (...) Moim skromnym zdaniem ta decyzja powinna być podejmowana trzy–cztery lata temu. Jak trafnie zauważył jeden z dyrektorów, to ostatni moment na działanie – stoimy nad demograficzną przepaścią. Jeśli nie podejmiemy konkretnych kroków teraz, za kilka lat może być już za późno. (...) Myślę, że suchą stopą przejdziemy przez ten problem demograficzny - podkreśla.
Na sprawę odmiennie patrzy wiceprzewodniczący komisji, Stanisław Klimek. Jak podkreśla, choć zmiany w oświacie są potrzebne, powinny zostać poprzedzone szerszą debatą i konsultacjami.
- Rozmawiałem o tym z dyrektorami i nauczycielami. Te zmiany można wprowadzić, ale w sposób spokojny i dobrze zaplanowany. Jeden rok później, nic by się nie stało. (...) Tu chodzi o dyskusję i dopracowanie. W innych miastach się to udaje, a nie w trybie: dziś informacja, jutro głosowanie. Dlatego sprzeciwiliśmy się tak szybkiemu procedowaniu tej uchwały - zaznacza.
Zielone światło dla łączenia szkół w Tarnowie. Nauczyciele biją na alarm
Według magistratu, celem planowanej reorganizacji jest zapewnienie stabilności zatrudnienia dla nauczycieli w najbliższej przyszłości. Te wyjaśnienia nie przekonują jednak niektórych pedagogów, którzy pytają: co będzie później?
- Nie wiemy, co nas czeka w kolejnym roku. To jest jedno wielkie pytanie. Patrząc na działania magistratu wobec oświaty, można się spodziewać naprawdę wszystkiego.
- Ciągle mamy pytania o los naszych pracowników, nauczycieli oraz personelu administracyjnego, na które wciąż nie ma konkretnej odpowiedzi. Odpowiedź jest taka, że o pewnych kwestiach będzie decydował nowy dyrektor i że zostaną ustalone szczegóły, jeśli projekt wejdzie w życie. Te obawy nadal w nas pozostają.
- Stoimy za stanowiskiem, że te zmiany przyszły za szybko. Nie do końca zgadzamy się też z twierdzeniem, że te konsultacje odbywały się od iluś miesięcy. Tak jak dzisiaj padło na spotkaniu, że te konsultacje i rozmowy z dyrektorami trwały od dwóch lat. Jako dyrektor nie przypominam sobie, by w ciągu dwóch lat byłam zapraszana na spotkania, gdzie był poruszany temat tego typu zmian i takiej reorganizacji.
Wiceprezydent Agnieszka Kawa odpowiada, że magistrat dołoży starań, aby wesprzeć nauczycieli.
- Chcielibyśmy dołożyć wszelkich starań, aby przejście pod nowego pracodawcę przebiegało jak najbardziej naturalnie i spokojnie, tak aby w pierwszym roku pracy zatrudnienie było zapewnione. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, w obliczu zmian demograficznych, dyrektor będzie wprowadzał zmiany w sposób możliwie oszczędny, mając na uwadze swój zespół i dbając o pracowników. (…) Wiemy, jakie są obawy, gdzie szykują się emerytury. Nie mamy pewności co do nich, bo to jest prawo, a nie obowiązek. Wiele sygnałów dociera, gdzie będziemy mogli wspomagać procesy łączenia etatów i zmiany stanowisk pracy, tak aby tym ludziom coś proponować i podpowiadać, a sami będą podejmować decyzję, czy chcą skorzystać - mówi wiceprezydent.
Zanim zmiany w tarnowskich szkołach wejdą w życie, muszą zostać zatwierdzone przez radnych. Projekt ma pojawić się na najbliższej sesji.
