Tarnów: Potrącenie nastolatki na przejściu dla pieszych. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Tomasz Piszczek
2026-02-20 8:00

W piątek rano w Tarnowie doszło do potrącenia 15-letniej dziewczyny na oznakowanym przejściu dla pieszych. Nastolatka z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 51-letni kierowca busa nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił jej pierwszeństwa.

  • Groźny wypadek na pasach w Tarnowie. 
  • 15-letnia dziewczyna została potrącona przez busa i trafiła do szpitala. 
  • Kierowca był trzeźwy. Dlaczego więc nie zatrzymał się przed przejściem? 
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

Poranny wypadek na ulicy Sitki

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku, około godziny 7:36. Jak informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komenda Miejska Policji w Tarnowie, 15-letnia piesza przechodziła przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu. W tym samym czasie prawym pasem ruchu poruszał się samochód nauki jazdy, który najprawdopodobniej zatrzymał się, by przepuścić nastolatkę.

Niestety, jadący lewym pasem 51-letni kierowca pojazdu typu bus nie zareagował prawidłowo na sytuację na drodze. Mężczyzna nie zwolnił i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu, w wyniku czego doszło do potrącenia.

Stan poszkodowanej i interwencja służb

Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana nastolatka doznała urazu nogi. "Jej stan jest stabilny i nie zagraża życiu, jednak została przewieziona do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań" - informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komenda Miejska Policji w Tarnowie.

Polecany artykuł:

CBA w siedzibie Unii Tarnów. Prokuratura bada finanse klubu żużlowego

Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze. Badanie alkomatem wykazało, że 51-letni kierowca, mieszkaniec Tarnowa, był w chwili zdarzenia trzeźwy. W związku z pracą policjantów w rejonie zdarzenia występowały niewielkie utrudnienia w ruchu, jednak droga przez cały czas pozostawała przejezdna. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

Polecany artykuł:

Pirat drogowy w Małopolsce. Pędził blisko 120 km/h w terenie zabudowanym

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Tarnów Radio ESKA Google News

Wypadek na przejściu dla pieszych w Tarnowie. Akcja służb na ul. Sitko [GALERIA]

Wypadek na przejściu dla pieszych w Tarnowie. Akcja służb na ul. Sitko
Galeria zdjęć 2
Mamy robić za śmieciarkę?! Klęska systemu kaucyjnego! Polacy wściekli - Komentery
tarnowska policja
Tarnów
wypadek w Tarnowie
potrącenie pieszej
potrącenie dziecka