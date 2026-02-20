Groźny wypadek na pasach w Tarnowie.

15-letnia dziewczyna została potrącona przez busa i trafiła do szpitala.

Kierowca był trzeźwy. Dlaczego więc nie zatrzymał się przed przejściem?

Poranny wypadek na ulicy Sitki

Do zdarzenia doszło w piątek, 20 lutego 2026 roku, około godziny 7:36. Jak informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komenda Miejska Policji w Tarnowie, 15-letnia piesza przechodziła przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu. W tym samym czasie prawym pasem ruchu poruszał się samochód nauki jazdy, który najprawdopodobniej zatrzymał się, by przepuścić nastolatkę.

Niestety, jadący lewym pasem 51-letni kierowca pojazdu typu bus nie zareagował prawidłowo na sytuację na drodze. Mężczyzna nie zwolnił i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu, w wyniku czego doszło do potrącenia.

Stan poszkodowanej i interwencja służb

Na miejsce niezwłocznie wezwano służby ratunkowe. Poszkodowana nastolatka doznała urazu nogi. "Jej stan jest stabilny i nie zagraża życiu, jednak została przewieziona do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań" - informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komenda Miejska Policji w Tarnowie.

Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze. Badanie alkomatem wykazało, że 51-letni kierowca, mieszkaniec Tarnowa, był w chwili zdarzenia trzeźwy. W związku z pracą policjantów w rejonie zdarzenia występowały niewielkie utrudnienia w ruchu, jednak droga przez cały czas pozostawała przejezdna. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

