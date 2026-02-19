Pirat drogowy w Małopolsce. Pędził blisko 120 km/h w terenie zabudowanym

Tomasz Piszczek
2026-02-19 12:00

Policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymali 26-letniego kierowcę, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 118 km/h. Mężczyzna, który przekroczył dozwoloną prędkość o 68 km/h, stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Został również ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.

26-letni kierowca jechał w terenie zabudowanym stanowczo za szybko

i

Autor: KP Policji w Dąbrowie Tarnowskiej/ Materiały prasowe
  • 26-latek pędził 118 km/h w terenie zabudowanym. 
  • Stracił prawo jazdy i dostał 14 punktów karnych. 
  • Dlaczego mandat wyniósł aż 4000 zł? 
Interwencja drogówki w Nieczajnej Górnej

Do zdarzenia doszło we wtorek rano, około godziny 8:20. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzili kontrolę prędkości w miejscowości Nieczajna Górna. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił pojazd marki Citroen, którego kierowca poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż dopuszczalna na tym odcinku.

Pomiar wykazał, że 26-letni mieszkaniec regionu pędził 118 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Kierujący został natychmiast zatrzymany do kontroli drogowej.

Surowe konsekwencje i możliwa recydywa

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, za tak rażące naruszenie przepisów na kierowcę nałożono surowe sankcje. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Jest to standardowa procedura w przypadku przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Dodatkowo, 26-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 4000 złotych oraz otrzymał 14 punktów karnych. Wysokość grzywny może sugerować, że mężczyzna dopuścił się tego wykroczenia w warunkach tzw. recydywy, czyli popełnił podobne, poważne naruszenie w ciągu ostatnich dwóch lat.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do kierowców o zachowanie rozsądku i przestrzeganie ograniczeń prędkości. Jak podkreślają, nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, często tych najtragiczniejszych w skutkach. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze znacząco wydłuża drogę hamowania i ogranicza szanse na uniknięcie zderzenia.

