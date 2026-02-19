Rozwój Tarnowa: Zgłoś uwagi do ustawy. Twój głos ma znaczenie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie zachęca do udziału w konsultacjach ustawy o zrównoważonym rozwoju miast.

Trwają konsultacje projektu ustawy, a mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, które realnie wpłyną na rozwój miast.

Gotowe propozycje uwag, popierane m.in. przez samorząd Tarnowa, są dostępne online.

Sprawdź, jak Twoja opinia może zmienić przyszłość miast i co możesz zyskać!

Do poniedziałku, 23 lutego 2026, trwają konsultacje Ustawy o Zrównoważonym Rozwoju Miast. Ten temat był obszernie omawiany podczas Forum Rozwoju Regionalnego w ubiegłym roku, jednak nie wszystkie zgłaszane wówczas postulaty znalazły się w dokumencie. Teraz można to zmienić. W Internecie udostępniono właśnie propozycje gotowych uwag, pod którymi podpisał się również samorząd Tarnowa, jakie można przesyłać do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatorzy przekonują, że głosy mieszkańców mają ogromne znaczenie i mogą realnie zaważyć na przyszłym rozwoju miasta.

- Był procedowany inny ważny dokument, czyli średniookresowa strategia rozwoju kraju, której konsultacje już się zakończyły. Ona najdłużej będzie przez rząd uchwalana. I tam okazało się, że w tych miastach, gdzie poza urzędem miasta, poza instytucjami publicznymi również mieszkańcy zgłaszali bardzo podobne uwagi, tam udawało się te uwagi do tego dokumentu wpisać. Tam gdzie nie było takiej silnej presji, jak na przykład u nas, no tam niestety te uwagi, jak chociażby uwaga o wpisaniu połączenia kolejowego Tarnów-Kielce, nie zostały uwzględnione. Czyli to pokazuje, że jednak jeśli jest duże zaangażowanie mieszkańców, to robi wrażenie na urzędnikach ministerstwa. Stąd właśnie pomysł z tą stroną – tłumaczy Ryszard Nejman, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówi Ryszard Nejman, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie

Strona dedykowana projektowi ustawy została udostępniona Tarnowianom z myślą ułatwienia zadania mieszkańcom. Znajdziemy na niej gotowe propozycje uwag, które mogą realnie wpłynąć na rozwój miasta w przyszłości. Jak przekonuje dyrektor Nejman, mają być inspiracją, która zachęci mieszkańców do wyrażania własnych przemyśleń. Na stronie forumrozwojuregionalnego.com znajdziemy krótki opis ustawy, link do strony ministerstwa, gdzie jest cała ustawa do pobrania i lektury, a także osobny link do tabeli z gotowymi uwagami, opracowanymi pod kątem projektu ustawy. To sześć punktów, które zmieniają poszczególne paragrafy ustawy pod kątem postulatów Forum Rozwoju Regionalnego:

- Pierwszy z punktów dotyczy kwestii edukacji. Bo osią tej ustawy jest możliwość tworzenia tak zwanych związków rozwojowych. Te związki rozwojowe to coś na kształt jednostek samorządu terytorialnego, które nie są tymi jednostkami. I te związki mają obejmować miasto i podmiejskie gminy i to jest fakultatywne. Gminy mogą je tworzyć, nie muszą. I te związki mają katalog funkcji, które powinny pełnić, zadań własnych. Nasz postulat to żeby do tych zadań własnych dopisać szkolnictwo na poziomie średnim, co w tej chwili jest w gestii powiatów. Miasto Tarnów płaci za swoje licea, Powiat Tarnowski za swoje licea. Tutaj byśmy się wszyscy razem składali do jednego worka. Drugi element to wykreślenie zadania utrzymania dróg krajowych i wojewódzkich przez miasta na prawach powiatu, a przeniesienie tego właśnie na związki rozwojowe, ale fakultatywnie. W Tarnowie mamy problem z obwodnicą wschodnią, że nie możemy jej zbudować, bo miasta nie stać na wkład własny na pokrycie tej części obwodnicy, która by szła w granicach miasta. To samo jest w Kielcach, to samo jest w innych miastach. Jest też drobna korekta nazewnictwa. I to też było konsultowane z ekspertami. Nazwa „związki rozwojowe” nie mówi nic. Natomiast w Europie stosuje się nazwę „związki aglomeracyjne” i to dużo bardziej by oddawało istotę – wylicza Ryszard Nejman.

Na poparcie zasadności wprowadzenia postulowanych zapisów, inicjatorzy przywołują przykład gotowego rozwiązania, jakim jest Metropolia Śląsko-Zagłębiowska. To pierwszy, działający pilotażowo związek w Polsce, utworzony już 10 lat temu. Właśnie na przykładzie tej Metropolii mają być tworzone wszystkie związki. Możliwość powoływania jednostek, które składają się z wielu gmin i powiatów, nie są wprost nowymi jednostkami administracyjnymi, ale mają takie uprawnienia, ma dać regionom znacznie więcej możliwości, niż obecne stowarzyszenia i ZIT-y. Spostrzeżenia i uwagi do projektu ustawy o zrównoważonym rozwoju miast można zgłaszać drogą elektroniczną, na adres: [email protected]. Więcej szczegółów w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

