Podwyżki dla rodzin zastępczych: Powiat tarnowski podnosi wynagrodzenia

Radni Powiatu Tarnowskiego podjęli decyzję o podniesieniu wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia rodzinnego.

Wynagrodzenia wzrosną średnio o około 300 złotych, osiągając odpowiednio 5000 i 6000 złotych.

Dyrektor PCPR podkreśla, że to ważny krok, zachęcając jednocześnie do rozważenia rodzicielstwa zastępczego.

Sprawdź, jak możesz zostać rodziną zastępczą i pomóc potrzebującym dzieciom!

To będzie średnio o około 300 złotych więcej. O tyle mają wzrosnąć wynagrodzenia wypłacane rodzinom zastępczym oraz pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w powiecie tarnowskim. Decyzję o podniesieniu wynagrodzeń podjęli na sesji, 17 lutego 2026 roku, radni powiatu tarnowskiego. Jak przekonuje Anna Górska. dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kwota nie jest wielka, ale to ważny krok, jeżeli chodzi o wspieranie rodziców zastępczych:

- To pokłon w kierunku rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia. Podnosimy wynagrodzenia odpowiednio na 5000 i 6000 złotych. Ja wiem, że to jest niewystarczające i zdaję sobie z tego sprawę, bo te rodziny zastępcze zawodowe to 24 godziny na dobę tak naprawdę opiekują się tymi dziećmi, które mają w swojej pieczy. To jest taki maleńki krok. Mam nadzieję, że jeszcze nie ostatnie słowo powiedzieliśmy. Natomiast jesteśmy dużym powiatem i mamy dużo tych rodzin. Podwyżka jest na miarę aktualnych możliwości budżetowych – zaznacza dyrektor Górska.

Obecnie w powiecie tarnowskim działa dziewięć rodzin zastępczych zawodowych oraz dwa pogotowia rodzinne. Jest też około 80 rodzin zastępczych niezawodowych. To sporo, ale jak zauważa Anna Górska, potrzeby również są duże. Dzieci, które potrzebują opieki poza rodziną biologiczną przybywa, pomimo że sytuacja ekonomiczna w Polsce jest, jej zdaniem, lepsza, niż w poprzednich latach.

- Zabezpieczamy wszystkie dzieci w powiecie tarnowskim. Jesteśmy w tej sytuacji, że do nas zgłaszają się rodziny, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Jesteśmy mocno zmotywowani, zadowoleni, szczęśliwi, pomagamy im, bo czujemy, że chcą. Więc kilka razy w ciągu roku robimy takie akcje promujące rodzicielstwo zastępcze. Dajemy informacje na naszej stronie internetowej, facebookowej, że jest taka potrzeba, mówimy, mamy ulotki o tym, jak tylko mam okazję to też ogłaszam w mediach, że wciąż szukamy chętnych, żeby osoby, które zastanowiły się, może to jest ta ich droga akurat, gdzie mogą zostać rodziną zastępczą, pokazać trochę serca i sprawdzić się w innej roli. Tutaj nawet osoba samotna może być rodziną zastępczą. Nie jest to kwestionowane, że tylko małżeństwo czy związek partnerski bez ślubu. Więc tutaj bardzo gorąco zachęcam, żeby przemyślały, może zapytały, wstąpiły do nas – mówi Anna Górska.

I dodaje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje pomoc w przeprowadzeniu wymaganych kursów, szkoleń i zdobyciu uprawnień do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Placówka mieście się przy ulicy Urszulańskiej 19 w Tarnowie. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

