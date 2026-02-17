Służby uderzyły w szarą strefę tytoniową w powiecie bocheńskim.

Zlikwidowano fabrykę, przejęto setki kg tytoniu i ponad 300 tys. zł.

Zatrzymano 2 mężczyzn. Sprawdź, jakie straty dla państwa oszacowano.

Wspólna akcja służb w Małopolsce

Do ujawnienia przestępczego procederu doszło w wyniku skoordynowanych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mundurowych z Małopolskiego i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Akcję przeprowadzono na terenie jednej z miejscowości w powiecie bocheńskim.

Na miejscu śledczy odkryli w pełni wyposażoną halę produkcyjną. Wewnątrz znajdowała się profesjonalna, kompletna linia technologiczna, która służyła do nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. To kolejny w ostatnim czasie sukces służb w walce z szarą strefą na rynku tytoniowym.

Duża skala przestępczego procederu

Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko maszyny i komponenty do produkcji, ale również znaczną ilość nielegalnego surowca. Przejęto około 380 kilogramów krajanki tytoniowej bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Ponadto, w ręce śledczych trafiła gotówka w różnych walutach. Po przeliczeniu jej łączna wartość przekroczyła kwotę 300 tysięcy złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zarzuty dla zatrzymanych i straty dla budżetu

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Polski. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Jak szacują śledczy, wprowadzenie zabezpieczonego towaru do nielegalnego obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy w wysokości ponad pół miliona złotych.

Tak wyglądała zlikwidowana fabryka papierosów. Kulisy akcji w Małopolsce

