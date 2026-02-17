- Służby uderzyły w szarą strefę tytoniową w powiecie bocheńskim.
- Zlikwidowano fabrykę, przejęto setki kg tytoniu i ponad 300 tys. zł.
- Zatrzymano 2 mężczyzn. Sprawdź, jakie straty dla państwa oszacowano.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Wspólna akcja służb w Małopolsce
Do ujawnienia przestępczego procederu doszło w wyniku skoordynowanych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mundurowych z Małopolskiego i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Akcję przeprowadzono na terenie jednej z miejscowości w powiecie bocheńskim.
Na miejscu śledczy odkryli w pełni wyposażoną halę produkcyjną. Wewnątrz znajdowała się profesjonalna, kompletna linia technologiczna, która służyła do nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. To kolejny w ostatnim czasie sukces służb w walce z szarą strefą na rynku tytoniowym.
Duża skala przestępczego procederu
Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli nie tylko maszyny i komponenty do produkcji, ale również znaczną ilość nielegalnego surowca. Przejęto około 380 kilogramów krajanki tytoniowej bez wymaganych polskich znaków akcyzy.
Ponadto, w ręce śledczych trafiła gotówka w różnych walutach. Po przeliczeniu jej łączna wartość przekroczyła kwotę 300 tysięcy złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien.
Zarzuty dla zatrzymanych i straty dla budżetu
W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Polski. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.
Jak szacują śledczy, wprowadzenie zabezpieczonego towaru do nielegalnego obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy w wysokości ponad pół miliona złotych.
Polecany artykuł:
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!