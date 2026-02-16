Ferie w Tarnowie w liczbach. Tysiące wejść na baseny i lodowiska

Park Wodny liderem frekwencji

Jak podaje tarnowski magistrat, największym zainteresowaniem podczas ferii cieszył się Park Wodny w Tarnowie. Od 1 do 15 lutego obiekt odwiedziło dokładnie 15 586 osób. To najwyższy wynik spośród wszystkich miejskich atrakcji sportowo-rekreacyjnych w tym okresie. W ramach programu „Ferie w mieście” sprzedano tam 300 promocyjnych biletów. Z kolei z basenu w Miejskim Domu Sportu skorzystało 2562 osób. W tej liczbie znalazło się 31 wejść w cenie 4 zł, dostępnych dla dzieci i młodzieży w ramach feryjnej promocji.

Mieszkańcy Tarnowa chętnie korzystali też z miejskich lodowisk podczas zimowej przerwy od nauki. Obiekt przy ul. Wojska Polskiego w czasie ferii odnotował sprzedaż 6566 wejściówek. Uczniowie posiadający aktualną legitymację szkolną mogli zapłacić mniej – w promocyjnej cenie 5 zł wykupiono 944 bilety.

Spory ruch panował również na lodowisku w Mościcach, zlokalizowanym przy ul. Traugutta. W ciągu dwóch tygodni skorzystało z niego 5811 osób. Z obniżonej stawki 5 zł skorzystało 632 młodych amatorów jazdy na łyżwach.

