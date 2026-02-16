Na DK75 A wracają utrudnienia związane z naprawą osuwiska.

W nocy 16 i 17 lutego zamknięty będzie odcinek Okocim-Brzesko w kierunku A4.

Wyznaczono objazd. Zobacz, jak ominąć zamkniętą drogę.

Kontynuacja prac przerwanych przez opady deszczu

Jak informuje Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace na skarpie przy DK 75A musiały zostać przerwane w ubiegłym tygodniu z powodu intensywnych opadów deszczu. Mimo niesprzyjającej aury udało się zrealizować około 70% zaplanowanych robót.

Teraz, przy lepszych prognozach pogody, drogowcy wracają, by dokończyć naprawę osuwiska. Organizacja ruchu będzie wyglądała identycznie jak podczas prac prowadzonych w poprzednim tygodniu.

Zmiany w organizacji ruchu – szczegóły objazdu

Najważniejsza zmiana dotyczy kierowców jadących z południa, od strony Nowego Sącza, w kierunku autostrady A4. W godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) zostaną oni skierowani na objazd. Trasa objazdu poprowadzi drogą krajową nr 75 od ronda w miejscowości Okocim do Brzeska, ulicami Popiełuszki i Kościuszki.

Ruch w przeciwnym kierunku, czyli od strony autostrady A4 w kierunku Nowego Sącza, będzie odbywał się bez zmian.

Kiedy koniec utrudnień?

Prace zaplanowano na dwie noce: z poniedziałku na wtorek (16/17 lutego 2026 r.) oraz z wtorku na środę (17/18 lutego 2026 r.). Utrudnienia będą obowiązywać w godzinach od 22:00 do 6:00.

GDDKiA ma nadzieję, że dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym uda się zakończyć wszystkie roboty szybciej niż w zakładanym terminie i sprawnie przywrócić stałą organizację ruchu na tym odcinku.

Utrudnienia na DK 75A. Prace naprawcze w Okocimiu i Brzesku

